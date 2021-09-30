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美股回穩但科技股弱 晶片股賣壓不止費半跌逾1%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

美股三大指數周三（29日）漲跌互見，道瓊和標普500指數從前一天的拋售反彈，由於投資人在動盪的市場中尋求穩定，防禦類股領漲，但科技股下挫令大盤承壓，那指收黑，費半指數跌逾1%。

道瓊工業指數29日收盤上漲90.73點，報34,390.72點，漲幅0.26%；標普500指數上漲6.83點，漲幅0.16%，報4,359.46點；那斯達克指數下跌34.24點，跌幅0.24%，報14,512.44點。

費城半導體指數下跌1.53%，報3,263.836點。

三大股市本月預料月線收黑，標普500指數預期結束此前連續七個月的漲勢。

標普500指數回吐大部分漲幅，因科技股下跌抵消公用事業、消費必需品等防禦性類股上漲的影響。

蘋果公司收漲0.6%、Netflix上漲2.6%，但亞馬遜和Google母公司字母 股價下跌。

半導體類股跌勢不止，輝達、超微跌幅在1%上下，半導體設備大廠應材重挫逾3%。

Wealthspire Advisors的高級副總裁Oliver Pursche表示：「最近幾周來都是同樣的題材。投資人擔心三件事，即聯準會最終會縮減購債規模，通膨持續，聯準會主席鮑爾表示通膨持續的時間將超過最初預期，以及國會正在努力解決的債務上限問題。」

鮑爾和歐洲央行、日銀、英國央行總裁周三都對經濟表達審慎樂觀的看法，認為推高通膨率的全球供應鏈瓶頸問題不會持續存在。

另外，隨著避免周五出現美國政府關門的最後期限逼近，美國國會圍繞資金問題的爭論仍在繼續，人們對美國信用違約的擔憂也在加劇。交易人士對美國債務上限問題維持警惕，提防一旦國會未能及時提高債務上限可能帶來的市場影響。

City Index的高級金融市場分析師Fiona Cincotta表示：「圍繞通膨升溫及經濟成長放緩的擔憂可能會持續一段時間，在經濟數據較少的情況下，華盛頓關於債務上限的討論可能成為市場焦點。」

在標普500指數11個主要類股中，公用事業類股領漲，漲幅1.3%。

飛機製造商波音漲3.2%，為道瓊指數指帶來最大提振，此前中國大陸航空監管機構成功進行737 MAX機型的試飛。

美國禮來製藥上漲4.0%，此前花旗集團將其評級從「中性」上調為「買入」。

標普 美國 通膨

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