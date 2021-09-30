聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩岸競相申請加入CPTPP 美學者示警地緣政治風險
日本準首相岸田文雄支持台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也可望在上台後強化美日同盟，推進島嶼防衛合作；華府智庫威爾遜中心（Wilson center）亞洲計畫主任鄧志強（Abraham Denmark）29日表示，台灣和中國大陸競相加入CPTPP，日本在此議題上反中挺台，將形成重大地緣政治風險。
鄧志強在華府智庫詹姆斯頓基金會（Jamestown Foundation）的研討會表示，台灣與日本拓展雙邊和多邊經濟關係，是最重要同時也是最困難的合作領域。
鄧志強表示，台灣在日本的自由開放印太地區願景扮演重要角色，美國政府也認可這樣的看法，因此可以看到美日在台灣議題上越發強勁的合作，例如以疫苗支持台灣，他期待三方關係能持續深化，透過促進台灣經濟關係的多樣性、拓展美日和其他民主盟友的功能性合作，強化台灣韌性，使北京慎思脅迫或攻擊台灣。
他也提到，台日間最重要且最困難的將是經濟關係，無論是雙邊協議或多邊組織；他認為日本會反對中國大陸加入CPTPP的努力，且呼籲CPTPP成員支持台灣加入，這樣一來勢必引發中國大陸反應，將構成地緣政治風險，非CPTPP成員的美國只能盡量支持和捍衛日本。
英國金融時報分析，台灣和中國大陸近期內遞交申請加入CPTPP，可能和30多年前爭取加入世界貿易組織（WTO）一樣，最後雙邊都能加入CPTPP。
然而，如今的中國大陸已經是世界第二大經濟體，金融時報分析，這使得中國大陸在磋商加入CPTPP時，對其成員更具影響力，同時，北京透過霸凌促進經濟成長的做法，也會讓其他政府越發警惕。
金融時報分析，中國大陸與台灣的CPTPP入會磋商過程，將成為考驗北京的經濟脅迫力量的可及性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言