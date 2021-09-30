兩岸競相申請加入CPTPP 美學者示警地緣政治風險

日本準首相岸田文雄支持台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也可望在上台後強化美日同盟，推進島嶼防衛合作；華府智庫威爾遜中心（Wilson center）亞洲計畫主任鄧志強（Abraham Denmark）29日表示，台灣和中國大陸競相加入CPTPP，日本在此議題上反中挺台，將形成重大地緣政治風險。

鄧志強在華府智庫詹姆斯頓基金會（Jamestown Foundation）的研討會表示，台灣與日本拓展雙邊和多邊經濟關係，是最重要同時也是最困難的合作領域。

鄧志強表示，台灣在日本的自由開放印太地區願景扮演重要角色，美國政府也認可這樣的看法，因此可以看到美日在台灣議題上越發強勁的合作，例如以疫苗支持台灣，他期待三方關係能持續深化，透過促進台灣經濟關係的多樣性、拓展美日和其他民主盟友的功能性合作，強化台灣韌性，使北京慎思脅迫或攻擊台灣。

他也提到，台日間最重要且最困難的將是經濟關係，無論是雙邊協議或多邊組織；他認為日本會反對中國大陸加入CPTPP的努力，且呼籲CPTPP成員支持台灣加入，這樣一來勢必引發中國大陸反應，將構成地緣政治風險，非CPTPP成員的美國只能盡量支持和捍衛日本。

英國金融時報分析，台灣和中國大陸近期內遞交申請加入CPTPP，可能和30多年前爭取加入世界貿易組織（WTO）一樣，最後雙邊都能加入CPTPP。

然而，如今的中國大陸已經是世界第二大經濟體，金融時報分析，這使得中國大陸在磋商加入CPTPP時，對其成員更具影響力，同時，北京透過霸凌促進經濟成長的做法，也會讓其他政府越發警惕。

金融時報分析，中國大陸與台灣的CPTPP入會磋商過程，將成為考驗北京的經濟脅迫力量的可及性。