摩根士丹利：油價漲至80美元 恐造成「需求破壞」

部分專家警告，隨著國際原油價格逐漸攀高，近期可能發生「需求破壞」（demand destruction）的情形。

財經網站CNBC報導，摩根士丹利（大摩）曾在6月的報告指出：「油價已與原油供應的邊際成本脫鉤，事實上，油價可望漲到需求破壞的水準，我們預估那是每桶80美元以上」大摩更在28日重申：「我們仍維持這樣的論述。」需求破壞意指，某項商品因長期價格高漲或供應受限，導致其需求曲線向下移動。

布蘭特原油28日一度升破每桶80美元大關，29日在紐約早盤一度跌0.7%，報每桶78.5美元。大摩也說，油價漲到什麼水準會引發需求破壞，很難預測，「我們目前對油價的預估值維持不變，但已體認到，在目前的趨勢下，我們預估油價很有可能繼續漲到每桶85美元」。

大摩也預估原油供應將更為吃緊，原因是上月原油庫存量每日平均減少300萬桶，相較之下，前幾個月每日減少190萬桶。該銀行分析師群表示，這暗示原油供給不足的情況，比市場的認知更嚴重。

而能源價格上漲，也會導致通膨進一步升溫，從而嚴重威脅能源需求。PVM原油合夥公司資深分析師布蘭諾克說，油價高漲向來是通膨的主要成因之一，而通膨惡化將拖累脆弱的經濟復甦，並影響原油消耗量，因此又回歸到「需求破壞」這項問題。