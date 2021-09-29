被恒大事件嚇到？全球最大退休基金決定不再投資陸公債

《日本經濟新聞》今（29）日報導，日本的「政府年金投資基金」（GPIF）決定不將人民幣計價的中國大陸政府債券納入投資組合。GPIF是全球最大的養老基金。

GPIF排除投資中國大陸主權債的時機，是在英國的富時羅素「世界政府債券指數」（WGBI）即將把中國公債納入指數之前。從10個月底開始，WGBI預定以三年時間逐步將中國大陸公債納入指數，日本政府年金投資基金原本追隨該指數。

日經說，在恒大集團的債務危機升高後，GPIF基於中國大陸債券市場的不確定性與其他因素考量，決定投資組合中不要加入中國主權債券。3月底的數據顯示，GPIF與恒大集團有關的股票與債券投資，價值大約97億日圓（8,690萬美元）。

GPIF官員Hiroshi Nagaoka對彭博資訊表示，該基金將以不含中國大陸的WGBI版本進行投資。

彭博報導，今天公布的GPIF理事會7月會議紀錄顯示，當時與會理事就傾向避免投資中國大陸債券，主要是擔心交割問題、流動性和穩定性。然後議定本月做出最後決定。

截至6月底，日本政府年金投資基金管理的資產價值193兆日圓（1.7兆美元），其中47兆日圓為外國債券。目前並未投資以人民幣計價的中國大陸公債。基金追隨WGBI投資的金額約為20兆日圓。