越南經濟意外萎縮逾6% 嚴格防疫讓工廠運作停擺
越南第3季經濟意外萎縮，因該國嚴格的防疫限制措施迫使工廠關閉且衝擊產出。
越南統計總局29日公布，國內生產毛額（GDP）較一年前下滑6.17%，相較於今年第2季上修的6.57%擴張幅度。彭博資訊訪調12名經濟學者的調查結果為預估成長2.25％。
越南在疫情初期期間曾經成功抑制感染人數，但自今年7月起受Delta變種病毒擴散嚴重衝擊，也使得仰賴出口的經濟面臨風險。根據越南投資計畫部預估，越南今年全年經濟將成長3.5%至4%，明顯低於政府最初目標的6.5%。
越南政府數月來實施嚴格的防疫措施，包括要求工廠若無法為勞工提供過夜住處，就必須關閉，8月初甚至開始採取最嚴厲的限制措施，禁止人們離開家園，也不能採買食物。
防疫措施已導致胡志明市附近的工廠關閉，就連包括Urban Outfitters、Nike、Abercrombie & Fitch等國際服飾品牌的成衣與鞋類代工業者都受影響。至於一些較高階科技的製造業者則能夠以受到隔絕的小規模勞工繼續運作。
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