費半為何突暴跌近4%？這家機構開槍引爆連鎖效應

美股費城半導體指數周一（28日）收盤重挫3.8%，跌至8月20日來最低，創3月初來最大單日跌幅，30檔成分股全都不支倒地。不幸的是，美國記憶體大廠美光（Micron）在盤後發布的財測令市場失望，引發投資人擔心先前爆發的晶片需求可能正在消退，半導體股接下來可能面臨更多賣壓。

美股晶片股周一重挫可歸咎於兩大原因：

●半導體設備業者遭降評！晶片業接近景氣高峰？

獨立研究機構New street Research在28日發布報告，將該公司對半導體設備業者的投資評級降級至「中性」，理由是在經歷大漲之後估值已高，而且擔心業績可能見頂。

New street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）分別將荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）和美國晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）的投資評級建議從「買進」降至「中性」，目標價分別降至每股660歐元和每股140美元，代表分別較前日股價跌3.8%和1.9%。

費拉古表示，這些族群「上修空間有限，本益比將承受壓力，因為我們正接近景氣的高峰」。

這項消息引爆艾斯摩爾28日在歐股交易時段崩跌，單日重挫7.2%，過去三天累計跌逾11%。

接下來，就在當日稍晚開盤的費半指數引爆連鎖效應。應材股價一路下殺，收盤重挫近7%，連帶拖累其他晶片股陷入腥風血雨走勢，輝達、超微分別重挫逾4%和6%。

●美國公債殖利率上升，科技股的高估值疑慮再起

美國公債殖利率上升，促使投資人拋售估值昂貴的成長型股票，科技股對利率上升的預期尤其敏感，因為會讓公司未來現金流的當前價值降低，且當前股票價值很大程度上取決於未來的收益。

倫敦Mirabaud證券公司TMT研究主管康培林表示：「債券殖利率從上周四以來上升的速度較高，這顯然讓市場大感意外。」

美國10年期公債殖利率28日飆升至1.55%，這數據在3月時曾飆升至1.74%，然而當時那斯達克100指數為13,100點，還比當前的約15,000點更低。

●隨著美光財測示警，半導體業烏雲將至？

美光28日盤後發布的營收預估遠低於市場預期，警告短期內記憶體晶片出貨預料下滑，原因是其PC客戶面臨其他零件短缺。這讓市場擔心其PC與手機客戶的記憶體需求消退。

過去一段時間，市場上都在討論晶片供應鏈問題、等待交貨的時間和短缺等，不把需求可能走軟放在眼中。美光的示警，勢必挑動市場的敏感神經。

另外，晶片也者也面臨多項壓力。例如拜登政府考慮動用冷戰時期國安法，要求半導體公司提供有關庫存和銷售的資訊，希望藉此舒緩汽車產業面臨的晶片供應瓶頸問題。同時，英特爾、三星和台積電等大廠都大量支出以提高產能。