布蘭特原油自80美元回落 鎳價重挫 金價走低

受美國股市暴跌拖累，原本漲破每桶80美元、創下三年新高的布蘭特原油期貨回落；鎳價跌至逾五周最低，因市場猜測中國限電措施可能抑制不鏽鋼的需求和產量；黃金價格下跌，因美元和美國公債殖利率隨聯準會（Fed）官員準備寬鬆退場而雙雙上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

●布蘭特原油回落

全球原油基準周二收盤下跌0.6%，盤中曾短暫漲破80美元，為2018年10月以來首次越過這個關鍵心理關口； 連續五個交易日上漲的西德州中級原油（WTI）下跌0.2%。

美國股市大跌，市場人士警告若因無法提高債務上限而導致美國違約，將產生災難性後果。

「股市跌得一塌糊塗，今天上午利率環境也變得嚴峻，」 瑞穗證券美國期貨部門主管Bob Yawger說，「這兩個情況合謀拉低了原油市場」。

11月交割的布蘭特原油合約下跌44美分，結算於報每桶79.09美元，周二盤中一度觸及80.75美元的高位； 11月交割的WTI合約下跌16美分，收於每桶75.29美元。

●鎳價重挫

中國逾半數省市電力在煤炭價格飆升和政府降低能耗的背景下實施限電措施。

高盛集團表示，近期在高能耗行業的大規模限電減產措施進一步加劇了原本就很大的經濟下行壓力，將第3季經季節調整年化季比增速預估下調至零。

德國商業銀行分析師Barbara Lambrecht在報告中表示，鎳價承壓，「因為市場擔心不鏽鋼行業也要削減產能，可能需要的鎳會更少」。

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所鎳價下跌2%，收報每噸18,564美元；銅價下跌1%，鋁價上漲2.1%。

●金價下跌

10年期美國公債殖利率周二升至6月以來高位，降低了沒有利息的黃金的吸引力；美元升至逾六周高位。

Fed理事布蘭納德和紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯都表示可能很快開始縮減購債。

紐約時間下午5點，現貨黃金下跌0.9%，收於每英兩1,734.01美元，稍早一度下跌1.3%至8月11日以來最低； Comex 12月交割黃金期貨下跌0.8%，結算價報1,737.50美元。現貨白銀、白金和鈀金均下跌。