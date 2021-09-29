台積電ADR隨費半大跌3.7% 較台北交易溢價急縮至4.5%

台積電ADR周二大跌3.7%收在111.90美元，較台北交易股票溢價急縮至4.5%。費城半導體指數大跌3.8%。標普500指數周二創下5月來最大跌幅，因對美國債務上限僵局的疑慮升溫，風險資產加速下跌。

美光盤後公布展望不如預期，勢必加劇費半指數弱於美股大盤的表現。半導體股這兩天受到壓力，像是拜登政府考慮引用冷戰法律強制半導體業提供庫存和銷售資訊；同時，英特爾（Intel）在內業者大舉擴增產能，但這些消息都不足以出現結果。 紐約時間下午4:00收盤，標普500指數重挫2%，報4352.63點；道瓊工業平均指數大跌569.38點，報34,299.99點；那斯達克綜合指數下跌2.8%，報14546.68點。

台灣加權股價指數昨天跌132.33點收17,181.44點，台積電跌1.3%收594元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 110.39 -5.01 112.50 -1.87

中華電 CHT 110.48 -0.92 111.00 -0.47

台積電 TSM 620.75 -3.66 594.00 4.50

聯電 UMC 63.96 -3.11 65.30 -2.05

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據