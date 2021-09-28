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韓媒：美查晶片荒 要求台積電等半導體業者提交機密資料

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
BusinessKorea報導，美國要求台積電、三星電子等晶片製造商在11月8日提交機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。 路透
BusinessKorea報導，美國要求台積電、三星電子等晶片製造商在11月8日提交機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。 路透

南韓財經媒體BusinessKorea報導，美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因；美方希望業者提供的資料，包括客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫。

報導指出，美國政府目前並未強制要求晶片業者披露這些資訊；然而，若美方認定有必要，仍可能引用1950年國防生產法（Defense Production Act）取得這些資料。

業界人士指出，美方的要求讓這些公司相當困惑；「晶片荒源自美國的車用晶片短缺，但三星在這個領域的業務很少，SK海力士銷售的晶片多數是記憶晶片，目前供過於求；在這種情況下，美國政府向整個業界要求提供資料，令人難以理解」。

晶片產業的客戶資料是最高機密，一旦公布可能對廣泛的商業活動造成重大影響；此外，庫存和生產數據公布後，可能對晶片價格產生重大衝擊。

韓國產業經貿研究院（KIET）解釋，「庫存資料保密的原因是為了讓價格穩定，美方的要求將導致市場波動和業務難題」。

美國 台積電 晶片

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