快訊

提前宣布敗選？卓伯源現身黨部：會支持江啟臣的決定

國民黨主席選舉 朱立倫4萬3797票、六都贏五都暫居領先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾亞利桑那州晶圓廠動土 挑戰台積電領導地位

中央社 / 華盛頓24日綜合外電報導
科技巨擘英特爾公司（Intel）亞利桑那州兩座新晶圓廠今天動土，這是英特爾轉型計畫的一環，將提供晶片給高通、亞馬遜雲端運算部門等客戶使用。 路透社
科技巨擘英特爾公司（Intel）亞利桑那州兩座新晶圓廠今天動土，這是英特爾轉型計畫的一環，將提供晶片給高通、亞馬遜雲端運算部門等客戶使用。 路透社

科技巨擘英特爾公司（Intel）亞利桑那州兩座新晶圓廠今天動土，這是英特爾轉型計畫的一環，將提供晶片給高通、亞馬遜雲端運算部門等客戶使用。

這兩座斥資200億美元（新台幣5548億元）、被命名為Fab 52與Fab 62的晶圓廠一旦完成，英特爾在亞利桑那州錢德勒（Chandler）園區的工廠將增至6座。

在落後競爭對手台積電公司後，英特爾致力於2025年前，重新奪回世界上最小、最快晶圓製造的領導地位。這兩座晶圓廠將會配置英特爾最先進的晶片生產技術，未來在龍頭爭霸戰中，將扮演核心角色。

這兩座新廠也是英特爾第一個向客戶保留晶片供應的的晶圓廠。英特爾一直以來都自製晶片，但這次轉型計畫中，將供貨給高通（Qualcomm Inc）、亞馬遜（Amazon）雲端運算部門等外部客戶，同時也要深化和美國軍方的承製關係。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）本週稍早出席白宮一場會議，討論全球晶片短缺問題。他在路透社專訪中說：「我們想要在供應鏈上具有更多彈性。作為美國本土唯一具備全世界最先進半導體微影（lithography）製程的公司，我們將要徹底加快腳步。」

半導體 台積電 英特爾

延伸閱讀

英特爾下單晶圓一哥 產能考量是最大關鍵

AMD來勢洶洶 英特爾服務器CPU祭出價格殺器？

分析／ASML是英特爾追上台積電的「救世主」

輝達、超微 夾殺英特爾

相關新聞

英特爾亞利桑那州晶圓廠動土 挑戰台積電領導地位

科技巨擘英特爾公司（Intel）亞利桑那州兩座新晶圓廠今天動土，這是英特爾轉型計畫的一環，將提供晶片給高通、亞馬遜雲端運...

IMF總裁否認施壓改數據 矛頭指世銀前總裁辦公室

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃被控擔任世銀執行長時施壓職員竄改報告數據以利中國，她今天再度發出聲明否認有不當行為，並...

美軍更新B-52發動機 勞斯萊斯得標

美國空軍宣布，英國勞斯萊斯集團（Rolls-Royce Group）的美國部門今天獲得總額最高26億美元（約新台幣721...

超過60艘貨輪卡在港外 美國西岸港口航運大打結

美國正遇到大規模供應鏈緊縮的打擊，衛星影像與空拍照顯示超過60艘貨輪正困在加州洛杉磯與長堤港外等著靠岸。據指出，之所以出...

馬斯克宣布與Grimes結束三年戀情 將共同撫養兒

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）向美國《紐約郵報》表示，他和加拿大歌手格蘭姆斯（Grimes）已經結束三年戀情。

莫迪會拜登：貿易與科技 未來印美關係主軸

印度總理莫迪與美國總統拜登昨晚在四方安全對話領袖峰會之前，舉行了雙邊會談。莫迪在公開致詞中強調，貿易與科技合作將是印美關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。