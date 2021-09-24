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市場已提前反應？3個理由股市不怕聯準會

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
紐約證交所交易大廳。路透
紐約證交所交易大廳。路透

聯準會聽起來的比預期得更鷹派，但股市覺得還好。

聯準會周三在利率政策會議結束後表示，最早可能在11月下次開會時開始縮減購債，所謂的點陣圖顯示，9位理事預測2022年升息。連聯準會主席鮑爾也說，如果通膨失控，2022年升息不是不可能。

結果，股市不僅沒出現拋售潮，道瓊工業指數兩天來反而大漲超過800點。

■沒有負面意外

怎麼回事呢？首先，談到退場，Sevens Report創辦人Tom Essaye說，至少和市場預期的差不多，可能從11月或12月開始，每月減少購債150億美元，直至2022年中期結束。

Essaye寫道：「從市場的角度來看，聯準會的消息不算利多也不利空，因為已經被反映在當前的股價上了。但又確實消除了出現負面意外消息的可能性，這對於有短期信心問題的股市來說是好事。」

■鮑爾溝通變厲害

另外，鮑爾可能正變身為較優秀的溝通者。根據Bespoke Investment Group數據，鮑爾任內，標普500指數在聯準會新聞發布會後的表現，遜於其他任何一位主席，該指數於發布會開始前平均上漲約0.2%，同日收跌約0.1%。昨天能維持漲勢，是因為鮑爾沒說任何會嚇壞投資人的話。

但他的功勞可能還不只於此。RegentAtlantic研究主任Andy Kapyrin嘉奬鮑爾一開始就討論升息，因此市場可以開始為此定價。他寫道：「市場覺得如釋重負，因為聯準會的宣布沒有意外，沒留下未來會出現重大意外的餘地。」

■市場已提前反應

別忘記股市整個月都在賣，標普500指數從9月2日歷史高點到周三共下跌4%。市場有可能已經完成它會做的事——提前反應。華爾街說，賣在謠言，買在消息，是有原因的。

不管怎樣，現在都是放鬆坐下來享受漲勢的時候——直到展開下一波拋售為止。

聯準會 鮑爾 標普

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