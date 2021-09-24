好市多上季銷售大增17% 股價今年來上漲20%

零售巨擘好市多（Costco Wholesale）周四（23日）晚間公布，上季營收增加，超過華爾街分析師預期，但表示通膨壓力持續累積，貨運、勞動、食品在內的所有費用都攀升。

好市多股價表現持穩，在盤後交易小漲0.3%。當日正常交易時段上漲0.45%，收紅在452.78美元。該公司自5月公布上季財報以來，股價已勁揚約17%，遠優於標普500指數和道瓊工業指數分別上漲6%和1%。

在止於8月29日的年度第4季，營收增加17%到627億美元，或每股盈餘3.76美元。這個表現優於分析師的預期是614億美元，或每股盈餘3.58美元。一年前，好市多營收為534億美元，或每股盈餘3.51美元。

投資人的初始反應算是很正面，因為好市多的股價通常在財報後走跌。周四之前，過去12次公布財報，有9次股價挫低。但這並不妨礙該股長期漲勢。過去3年，好市多的平圴年報酬率將近27%。截至周四，今年來上漲20%。

好市多的同店銷售，扣除油價和匯率波動後，上升9.4%。

財務長Richard Galanti在周四法說會上表示，許多因素匯集，包括勞動成本上揚、交通運輸費用增加，加上欠缺貨車司機，塞港又缺櫃，都推高商品價格。這家零售連鎖店預期，它貨架上的商品將漲價3.5%到4.5%，比5月估計的2.5%到3.5%，高出1個百分點。

Ganlanti表示，好市多雖然吸收了部分漲幅，也要求供應商這樣做，但仍然必須將一部分的更高成本轉嫁給消費者。