布蘭特原油收在3年來最高 黃金下跌 鐵礦砂重登100美元

布蘭特原油期貨收在近三年最高，因在庫存減少的同時，全球能源危機使得原油用於發電的可能性增加；黃金跌至一個多月來最低，聯準會（Fed）暗示不久就會開始縮減資產購買規模，美債殖利率上升；鐵礦砂在每噸100美元上方延續漲勢，交易員預計中國大陸秋季需求高峰將支持鐵礦砂價格反彈。銅價一度在漲跌間震盪，因恒大集團風險仍在。

●布蘭特原油創2018年以來最高

全球基準原油期貨周四上漲1.4%，收於2018年10月以來最高價位；美國原油期貨上漲1.5％。

美國股市上漲，美元走弱，提升了以美元計價的大宗商品的吸引力。同時，石油庫存正在迅速收緊，美國庫存處於2018年以來的最低水平，產量也在近期的墨西哥灣颶風後下滑。

此外，歐洲一個重要樞紐的庫存仍低於一年中當前時段的平均水平，部分全球最大的石油交易商和銀行預計今年原油價格將進一步攀升。維托爾集團預計油價將升逾每桶80美元，部分原因是天然氣價格大漲提振了原油發電的需求。

高盛集團表示，在即將到來的冬季，如果北半球比通常更冷的話，那麼原油價格可能突破每桶90美元。

西德州中級原油（WTI）11月交割期貨合約上漲1.07美元，結算價報每桶73.30美元，為7月來最高；布蘭特原油11月期貨合約上漲1.06美元，收於每桶77.25美元。

●黃金跌至逾一個月低點

10年期美國公債殖利率走高，降低了不會生息資產黃金的吸引力。美國股市上漲削弱了避險需求，也拖累黃金走低；分析師稱Fed的展望表明經濟將表現強勁。

隨著全球經濟復甦增強了央行縮減刺激措施的前景，金價今年以來跌逾8％。目前，隨著疫情復燃以及中國恒大債務危機引發經濟疑慮，仍給黃金帶來一定的支持。

紐約時間下午5點，現貨金價下跌1.4％，報每英兩1,742.76美元，周三下跌了0.4％。白銀、白金和鈀金均下跌

●銅價下跌；鐵礦石漲逾100美元

基本金屬最初對Fed 可能最早11月減碼不以為意，但在道瓊報導大陸官方要求地方政府為恒大可能破產做準備後抹去漲幅。

China Industrial Futures Co分析師Wei Ying周四在報告中寫道，季節性需求上升將提振鋼鐵利潤率，從而在短期內支撐鐵礦砂價格，因近期下跌過度，價格可能繼續反彈。

新加坡當地時間22:59，鐵礦砂期貨上漲1.8%至每噸109.67美元，周三飆升15%。

倫敦金屬交易所(LME)銅期貨下跌0.1%，結算價報每噸9,273.50美元。其他LME主要金屬均上漲。