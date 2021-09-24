美要求晶片供貨庫存訊息 考慮援引國防生產法強制配合

美國商務部長雷蒙多周四表示，拜登政府正考慮引述冷戰時期的國家安全法律，強制要求半導體供應鏈公司提供晶片庫存和銷售訊息。

她接受採訪時表示，此舉目標是緩解造成車廠停工和消費者電子產品缺貨的晶片供應瓶頸，並發現可能存在的囤貨行為。

數月來，她的團隊一直在試圖弄清楚業者如何分配半導體供應，但召集過多場來自不同行業的公司會議，始終未能提高透明度，許多公司拒絕向政府透露業務數據。

美國商務部現正要求公司，在45天內填具有關供應鏈訊息的調查問卷。雖然要求是自願填寫，但雷蒙多表示，她已經警告過行業代表，如果他們不回應，她可能引述國防生產法（Defense Production Act）或其它工具，強制他們配合要求。

她說：「我告訴他們的是，『我不想強制要求，但如果他們不配合，我就別無選擇了』。我今天說過，我們正在評估所有選項、所有工具。我希望不要走到那一步，但我們需要看到一些進展，我們肯定需要他們遵守要求。」

目前還不清楚雷蒙多可能如何利用國防生產法，從半導體製造商或其客戶那裡獲取訊息，她沒有點名任何特定公司。

美國官員一再強調，要政府成功解決晶片荒問題，私人企業必須提供更多透明度。雷蒙多和國家經濟委員會主任狄斯昨天（23日）和多家公司開會，再次強調這個論點。

雷蒙多表示，取得資訊——有可能透過國防生產法或其他手段強制——有其必要，因為供應鏈裡的公司缺乏信任。

她說：「有人指控，某些消費企業買了兩倍或三倍於自身需求的產品，囤積庫存。供應商因此表示，『我們無法掌握準確的需求信號，因為消費者囤貨，所以我們不知道確切的需求為何』。一些消費者說，『我們無法從供應商那裡得到直接的回覆，怎麼我原本被告知可以拿到若干數量，現在卻說只能得到一半？』」

強制公司透露他們的庫存情況，投資人會很感興趣。關於半導體業營收和獲利暴增的最大疑慮之一是，晶片用戶超買搶購，以及用不上的庫存累積會造成價格崩盤。