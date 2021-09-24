快訊

潛艦風暴的解釋？澳洲突襲法國的「軍售外交」崩潰

道瓊漲逾500點 市場對恒大債務危機的疑慮有所緩解

台積電ADR漲0.3% 較台北交易股票溢價9.7%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四漲0.3%收在116.19美元，較台北交易股票溢價9.7%。費城半導體指數大漲1.3%。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲1.2%，報4448.98點；道瓊工業平均指數上漲1.5%，報34764.82點；那斯達克綜合指數漲1%，報15052.24點。

台灣加權股價指數昨天漲152.40點收17,078.22點，台積電漲0.3%收588元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 119.19 +0.23 116.50 2.31

中華電 CHT 111.12 +0.83 111.00 0.10

台積電 TSM 644.88 +0.28 588.00 9.67

聯電 UMC 65.88 +1.11 65.20 1.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 紐約 半導體

延伸閱讀

聯電、世界 營運維持高檔

台指期開盤上漲120點 台積期貨開盤上漲4元

台積電ADR收漲 日月光、聯電ADR大反彈

台積電ADR漲0.2% 台股休假兩天 溢價減為6.2%

相關新聞

鮑爾：QE擬11月開始退場

美國聯準會（Fed）22日做成「偏鷹」決議，暗示最快可能於11月決定購買資產計畫「退場」的流程與規模，且有半數決策官員預...

美歐PMI雙降 景氣趨緩

全球供應鏈大亂與缺工缺料等問題，正大幅拖慢美國和歐元區的商業活動擴張腳步，美國民間企業景氣擴張速度放緩至一年來最慢，歐元...

道指漲逾500點 收復本周跌幅

美股連續第二天上漲，因對中國房市危機的擔憂有所緩解，而且聯準會(Fed)繼續維持當前的寬鬆貨幣措施。

美人造肉業者 攻亞洲市場

美國人造肉公司Impossible Foods將在美國、香港、新加坡等市場推出素豬肉，搶占快速成長的植物性食品市場，國際...

AZ投資新創 開發mRNA藥物

英國製藥巨人阿斯特捷利康（AstraZeneca）23日表示，將投資一家英國倫敦帝國學院教授成立的新創事業，共同研究新一...

挪威巴西升息 Q4還有動作

挪威和巴西央行9月都決議升息，並都表示今年內可能會再度調升，英國和南非央行則都釋出鷹派訊息，促使市場預期可能提前升息時點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。