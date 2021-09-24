台積電ADR漲0.3% 較台北交易股票溢價9.7%
台積電ADR周四漲0.3%收在116.19美元，較台北交易股票溢價9.7%。費城半導體指數大漲1.3%。
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲1.2%，報4448.98點；道瓊工業平均指數上漲1.5%，報34764.82點；那斯達克綜合指數漲1%，報15052.24點。
台灣加權股價指數昨天漲152.40點收17,078.22點，台積電漲0.3%收588元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 119.19 +0.23 116.50 2.31
中華電 CHT 111.12 +0.83 111.00 0.10
台積電 TSM 644.88 +0.28 588.00 9.67
聯電 UMC 65.88 +1.11 65.20 1.04
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言