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韓劇「魷魚遊戲」登上美Netflix熱播榜冠軍 寫新里程碑
數據分析公司Flix Patrol的數據顯示，開播不到一周的Netflix原創驚悚韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game），已登上Netflix美國地區戲劇排行榜冠軍，成為第一個達到此里程碑的南韓戲劇。
由南韓演員李政宰主演的「魷魚遊戲」，17日在全球Netflix同步上架後，在美國掀起熱烈迴響，寫下韓劇上架美國Netflix平台以來的最佳成績。此前，最輝煌的韓劇紀錄是Netflix原創驚悚劇「Sweet Home」，去年攻下美國熱播榜第三名。
此外，「魷魚遊戲」在台灣、新加坡和越南等13個國家播出後，也造成不小轟動，不僅登上台灣Netflix單日榜冠軍寶座，更躍居Netflix全球十大熱播榜第二名，僅次英國火紅青少年喜劇「性愛自修室」（Sex Education）。
「魷魚遊戲」講述一群社會底層人士參加一場神秘生存遊戲，獲勝者可領取456億韓元（3,850萬美元）獎金的故事，由知名電影「熔爐」的導演黃東赫執導和編劇。
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