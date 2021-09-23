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亞馬遜AWS打造紐西蘭資料中心 創造上千就業機會

中央社 / 舊金山22日綜合外電報導
亞馬遜公司（Amazon）雲端運算部門今天表示，2024年將在紐西蘭推動新資料中心計畫，此後15年可為紐西蘭創造1000個工作機會。 路透社
亞馬遜公司（Amazon）雲端運算部門今天表示，2024年將在紐西蘭推動新資料中心計畫，此後15年可為紐西蘭創造1000個工作機會。 路透社

亞馬遜公司（Amazon）雲端運算部門今天表示，2024年將在紐西蘭推動新資料中心計畫，此後15年可為紐西蘭創造1000個工作機會。

亞馬遜網路服務AWS（Amazon Web Services）在發布一項經濟衝擊研究報告之後表示，計劃投資52.5億美元（新台幣1472.62億元）設置AWS亞太（奧克蘭）地區新的雲端基礎建設設施。

亞馬遜網路服務AWS表示，紐西蘭當地AWS實體將擁有此雲端基礎設施所有權，並負責營運工作；資料中心可供紐國境內的開發商、新創公司、政府機構及其他組織使用。

亞馬遜網路服務AWS於2014年首度建立奧克蘭當地AWS實體，目前再擴充投資計畫，設置新的運算中心設備。

紐西蘭 亞馬遜 Amazon

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