蘋果廣發1,000美元紅利給門市員工 入職不滿半年領半額
蘋果（Apple）下月將向門市員工發放多達1,000美元（台幣逾28,000元）的一次性紅利，表彰他們在疫情期間工作的辛苦，這是解封後蘋果努力讓零售業務重回正軌的罕見舉動。
這家iPhone製造商將發1,000美元給3月31日之前到職的零售業員工，在那之後才入職的發500美元。不願透露身分的消息人士說，為耶誕購物旺季新聘的員工，則將發給200美元。這筆津貼也將適用負責AppleCare和線上銷售的員工。
但伴隨好消息而來的是警示。彭博資訊取得另一份備忘錄報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）批評內部保密問題。蘋果最近一次產品發表會的關鍵細節提早洩露給媒體，公司上周全體員工會議的訊息也見諸報端。庫克說，會盡全力找出洩密者，因為蘋果「不能容忍機密訊息外洩」。這份備忘錄重新引發認為蘋果政策過嚴的部分員工心頭疑慮。
這次發放紅利是罕見之舉，蘋果很少全體發放津貼。上次比較大的一筆是在2018年發放價值2,500美元的限制性股票。在那之前，美國稅改讓蘋果得以用較低的成本，自海外帳戶匯錢回國。這次的紅利跟著薪資支票一起發，是現金而非股票。
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