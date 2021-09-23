油價大漲逾2%因美原油庫存銳減 黃金小跌作收

國際油價周三（22日）大漲逾2%，此前美國原油庫存跌至三年來最低水準，因煉油活動從最近的風暴中恢復；金價在震盪交投中下跌，聯準會（Fed）暗示升息時間比預期加快，並在明年年中前逐步結束購債。

●國際油價大漲逾2%

紐約原油11月期貨上漲1.74美元，漲幅2.5%，至每桶72.23美元；布蘭特原油11月期貨價格上漲1.83美元，漲幅2.5%，至每桶76.19美元。

儘管近期美國經濟數據出現波動，但對燃料的總體需求已反彈至疫情前的水準。過去四周的成品油供應接近每天2,100萬桶，離2019年的峰值不遠。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存下降350萬桶，至4.14億桶，為2018年10月以來最低。

Lipow oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「隨著全球需求復甦和庫存繼續減少，原油價格仍受到支撐。」

據伊拉克國家通訊社INA周三報導，伊拉克石油部長表示，隨著全球經濟復甦，石油輸出國組織（OPEC）與盟國正努力將原油價格保持在每桶70美元左右。

●黃金小跌

現貨黃金下跌0.4%，至每英兩1,767.38美元，而美國黃金期貨收漲0.03%，結算價報每英兩1,778.80美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示 ：「在聯準會給出縮減購債的時程之前，這方面的措辭相當含糊，令黃金承壓。」

鈀金跳漲6.2%，至每英兩2,027美元，創2020年5月以來最佳單日表現，白金跳漲4.4%，至每英兩995.27美元。