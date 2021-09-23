聽新聞
test
0:00 / 0:00
油價大漲逾2%因美原油庫存銳減 黃金小跌作收
國際油價周三（22日）大漲逾2%，此前美國原油庫存跌至三年來最低水準，因煉油活動從最近的風暴中恢復；金價在震盪交投中下跌，聯準會（Fed）暗示升息時間比預期加快，並在明年年中前逐步結束購債。
●國際油價大漲逾2%
紐約原油11月期貨上漲1.74美元，漲幅2.5%，至每桶72.23美元；布蘭特原油11月期貨價格上漲1.83美元，漲幅2.5%，至每桶76.19美元。
儘管近期美國經濟數據出現波動，但對燃料的總體需求已反彈至疫情前的水準。過去四周的成品油供應接近每天2,100萬桶，離2019年的峰值不遠。
美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存下降350萬桶，至4.14億桶，為2018年10月以來最低。
Lipow oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「隨著全球需求復甦和庫存繼續減少，原油價格仍受到支撐。」
據伊拉克國家通訊社INA周三報導，伊拉克石油部長表示，隨著全球經濟復甦，石油輸出國組織（OPEC）與盟國正努力將原油價格保持在每桶70美元左右。
●黃金小跌
現貨黃金下跌0.4%，至每英兩1,767.38美元，而美國黃金期貨收漲0.03%，結算價報每英兩1,778.80美元。
Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示 ：「在聯準會給出縮減購債的時程之前，這方面的措辭相當含糊，令黃金承壓。」
鈀金跳漲6.2%，至每英兩2,027美元，創2020年5月以來最佳單日表現，白金跳漲4.4%，至每英兩995.27美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言