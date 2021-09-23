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偷渡大逃抓！美墨邊境「難民獵捕」大衝擊寫真

道瓊漲逾300點 Fed暗示將很快縮減每月購債規模

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數22日均漲約1%，多數投資人從容接受Fed發出的最新信號，包括Fed為很快開始縮減每月購債做準備。路透
美股三大指數22日均漲約1%，多數投資人從容接受Fed發出的最新信號，包括Fed為很快開始縮減每月購債做準備。路透

美股三大指數周三（22日）均漲約1%，多數投資人從容接受美國聯準會（Fed）發出的最新信號，包括Fed為很快開始縮減每月購債做好準備。

道瓊工業指數上漲338.48點，或1%，至34258.32點；標普500指數漲41.45點，或0.95%，至4395.64點；那斯達克指數漲150.45點，或1.02%，至14,896.85點。

標普500指數寫下7月23日以來最大單日漲幅。蘋果漲1.69%，與其他大型科技股率領標普500指數上揚。

Fed在聲明中表示，升息可能比預期來得快一些，且總體來看，經濟指標正持續增強。

美股開盤走高，投資人對中國大陸恒大集團債務違約的擔憂有所緩解。恒大地產集團稍早發布公告表示，先前發行的公司債「20恆大04」將在今（23）日支付利息，支付方式已通過場外方式協商解決。

Fed發布聲明發布後，帶動銀行股上漲，標普銀行股指數收漲2.1%、金融股指數收漲1.6%。一些策略師認為，Fed釋出的信號喜憂參半。

Kingsview投資管理公司投資組合經理Paul Nolte說：「他們說可能會開始縮減，但他們沒有說何時，也沒有說縮減多少，所以我們似乎回到前一天的狀態。這些仍是懸而未決的問題。此外，金融狀況仍然非常寬鬆，這也是市場目前沒有陷入瘋狂的部分原因。」

聯邦快遞（FedEx）急跌9.1%，受稍早宣布上季獲利下滑，和調降全年營收展望這兩項因素拖累。

Fed 標普 恒大

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