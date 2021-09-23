Fed會議和鮑爾說了什麼？五大重點一次看

美國聯準會（Fed）22日宣布利率維持在近零水準，以下是決策會議和主席鮑爾記者會談話的五大重點：

●Fed最快11月縮減購債，明年中完成

Fed表示「很快」將啟動縮減資產收購計畫。鮑爾指出，可能在11月啟動，並在2022年中完成。鮑爾重申，Fed傾向等到縮減購債程序完成後才開始升息。

●明年開始升息？Fed官員呈五五波、半數預期2022年至少升息一次

利率預測「點狀圖」顯示，Fed官員中，有半數預期2022年至少升息一次，從6月時的7位官員增加到9位。中間預測值顯示，聯邦資金利率在2023年達到1%。

●調降美國今年經濟成長預估、調高通膨預估

Fed預估美國今年GDP成長5.9%，低於6月預估的7%；預估今年「核心通膨率」上揚3.7%，高於先前預估的3%。

●鮑爾淡化恒大債務事件影響蔓延的風險

鮑爾說，美國對恒大集團的債務幾乎沒有直接曝險，但恒大問題可能會影響全球金融狀況。鮑爾說：「在美國的公司違約數非常低。」「要擔心的是它可能透過信心管道影響全球金融情勢。」

鮑爾另表示，如果美國國會無法在未來幾周提高債務上限、導致政府債務違約，Fed是沒有能力保護金融市場或美國經濟免遭嚴重衝擊的。

●是否發行央行數位貨幣？

鮑爾表示，Fed正積極主動評估是否發行數位貨幣，現在尚未做出決定，但很快將發布一份討論文件。鮑爾說：「在這件事情上，做得對比做得快更重要，我們是世界準備貨幣。」他還指出，許多數位貨幣現在欠缺監管保障。