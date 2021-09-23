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偷渡大逃抓！美墨邊境「難民獵捕」大衝擊寫真

台積電ADR收漲 日月光、聯電ADR大反彈

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（22日）收盤上漲，台積電漲幅近0.8%，較台北交易股票溢價率為9.83%。日月光、聯電分別反彈勁揚超過2%、3%

道瓊指數22日收盤上揚338.48點，漲幅1.00%，收34,258.32點；標普500指數上漲41.45點，漲幅0.95%，收4,395.64點；那斯達克指數上漲150.45點，漲幅1.02%，收14,896.85點。

費城半導體指數漲66.99點，漲幅2.00%，收3,412.02點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.57 +2.27%

中華電 CHT 39.71 +0.53%

台積電 TSM 115.87 +0.79%

聯電 UMC 11.74 +3.16%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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