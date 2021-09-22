快訊

影／不想同居了！台中情侶糾紛當街砍人濺血 警逮5人偵辦

飛往美國需求大噴發 維珍航空機票預訂量暴增600%

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
美國宣布鬆綁歐洲旅客入境限制，引爆搭機旅遊潮，英國維珍大西洋航空表示，飛美國的機票預訂較上周同期猛增600%，英國航空跨太平洋航班搜尋量也大爆發。美聯社
美國宣布鬆綁歐洲旅客入境限制，引爆搭機旅遊潮，英國維珍大西洋航空表示，飛美國的機票預訂較上周同期猛增600%，英國航空跨太平洋航班搜尋量也大爆發。美聯社

美國20日宣布放寬歐洲旅客入境限制，刺激英國飛美國的機票預訂量暴增，英國維珍大西洋航空（Virgin Atlantic，又稱維珍航空）表示，飛美國的機票預訂量較上周同期驟增600%，英國航空（British Airways）的跨太平洋航班搜尋量也大噴發。

英國衛報21日報導，維珍航空表示，多數預訂機票都是飛往紐約的機票，飛往佛州奧蘭多的機票預訂量大增11倍，飛往邁阿密的預訂量暴增九倍，飛拉斯維加斯的需求也激增八倍。

華府宣布解除18個月的旅行限制，11月起將允許完全接種疫苗的英國及多數歐盟國家旅客入境。

維珍航空商務長Juha Järvinen說：「在（各國）旅行限令逐步鬆綁後，我們看到了飛往全球許多目的地的需求上升，但美國一直是我們的重要目的地。沒有大西洋航班，我們就不是維珍，我很興奮，我們終於能重返對我們而言這麼重要的國家。」

另一家航空巨頭英國航空也說，已再度接受跨大西洋機票預訂。該航空已祭出限時優惠票價，截至21日半夜12時，明年1月的紐約來回機票320英鎊起跳，11月的洛杉磯來回機票349英鎊起跳。

英國航空表示，耶誕節前夕檔期的美國航班和旅遊團搜尋量，較上周同期猛增約900％，感恩節檔期相關的美國航班和旅遊團更夯，搜索量幾乎較上周同期暴增2,000％，熱門目的地包括紐約、邁阿密、洛杉磯、舊金山及芝加哥。

英國近期也放寬旅行規定，包括完全接種疫苗的旅客入境不必採取昂貴的PCR檢測，推升搭機出國旅行的整體需求。

機票 英國

延伸閱讀

陸中科院研究：美國新冠疫情2019年9月已流行

美國航太總署分拆部門 因應太空之旅日益商業化

施打2劑疫苗滿14天者 入境馬祖可免篩

打高端無法入境美國? 遭酸沒人卡高端但打了會被卡

相關新聞

美股道瓊早盤漲300點…恒大危機暫獲舒緩 靜待Fed決議

美股三大指數22日早盤全面走高，主要是中國大陸地產集團恒大說會按時支付一筆國內債券的票息，因此市場緊張情緒暫獲安撫。接下...

Delta變異株肆虐！全球7月貿易額縮減 3月來首見

最新數據顯示，7月全球貿易額縮減，為3月來首見，成為Delte新冠變異株衝擊全球貿易的最新跡象。

美氣候特使：未來幾周將再訪陸 有信心美中元首將會面

美國氣候特使柯瑞22日在MSNBC節目「早安喬」（Morning Joe）上表示，他打算在未來幾周訪問中國大陸。

馬斯克嗆拜登「還在睡」特斯拉與美政府蜜月期過了

美國太空公司SpaceX上周末完成載運「平民太空團」環繞地球軌道近三天的壯舉，事後包括NASA官員，甚至競爭對手「藍色起源」創辦人貝佐斯都向馬斯克道賀，但眾人喝采中獨缺總統拜登似乎讓他耿耿於懷。在被推特網友問及此事時，馬斯克指這是因為拜登「還在睡」；這也讓白宮近期處處針對馬斯克事業的傳言再度浮上檯面。華郵指出，特斯拉與美國政府的蜜月期如今看起來已經結束。

全球供應鏈再添新愁！天然氣價格飆漲 效應不斷擴散

全球天然氣價格漲上歷史高點，迫使一些能源密集產業減產，而這股趨勢又進一步擾亂食品等產業的全球供應鏈，可能導致企業把增加的...

美股投資人注意！新冠口服藥有望年底前上市

隨著市場似乎對新冠肺炎疫苗效益的期望過高，近來投資人和藥廠轉向抗病毒藥物，希望能降低新冠肺炎的影響，但迄今進展不多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。