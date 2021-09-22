大陸變石化產品出口國？美供應中斷致價格飆高
中國大陸罕見成為石化產品出口國，因美國發生一連串的供應鏈中斷問題，導致這個全球最大石化產品出口國的供應價飆漲。
大陸將丙烯運往拉丁美洲，8月整體出口比2020年全年的兩倍還要多，改變了貿易流向。根據產業諮詢顧問FGE估計，美國8月供應價每噸最多比中國大陸高出1,000美元，差距至今仍舊「非常大」，導致墨西哥在內國家紛紛轉向亞洲取得較便宜的供應。
這與美國的價格一般會高於中國大陸的情況，形成鮮明對比。美國通常是丙烯等產品的全球最大出口國，但因2月冬季風暴、電廠當機，以及兩場颶風等因素，產出受創。
根據政府數據，大陸8月出口31,000噸丙烯，以哥倫比亞和墨西哥為主要目的地。相較下，2020年全年才13,000噸。自千禧年以來，大陸的煉製產能增加到近3倍，但可望繼續消耗其大部分的石化產品。
FGE資深分析師Armaan Ashraf說，「中國仍將是淨進口國，會維持赤字」。大陸去年進口250萬噸丙稀，200萬噸其他石化產品—乙烯—供給內地石化廠。這些產品經處理後製成各式塑膠，用在醫療口罩到汽車內裝的所有地方。
大陸的丙烯最近也向西流，8月時包括希臘、西班牙、德國和法國，雖然數量比拉美少。歐洲的工廠停工，不管是計畫或未經計畫的，已使市場供應緊張，並推升價格，讓中國大陸產品變得有吸引力。
駐上海的Wood Mackenzie顧問Kelly Cui表示，「這是套利，不代表中國的石化產品有盈餘」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言