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美宣布解禁日本食品進口 歐盟也放寬不再檢附輻射證明

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本首相菅義偉在推特貼文，感謝美國全面撤銷對日本食品進口的限制。圖／翻攝菅義偉推特
日本首相菅義偉在推特貼文，感謝美國全面撤銷對日本食品進口的限制。圖／翻攝菅義偉推特

日本農林水產省今日發表，美方宣布取消311東日本大地震後日本食品的進口限制，包括福島生產的稻米、香菇等所有品項全部開放。東日本大地震後，禁止日本食品進口的國家、區域，剩下5國、地區。

農林水產省也發表，歐盟當地時間20日放寬對日本食品進口的要求。過去日本人工栽培的香菇等在銷往歐盟時，需要檢附放射性物質檢驗證明，10月10日起將不再需要放射性物質檢驗證明、產地證明。

根據農林水產省官網，美國食品藥物管理局(FDA)當地時間9月21日發表，廢止福島核事故後對日本食品的進口限制。官網指出，美國過去以來雖評估停止以「縣」為單位採取的限制措施，但福島產的稻米、香菇等仍是限制進口項目。現在解禁後，9月22日起將可恢復進出口。共同社報導，這次全面放寬，影響的品項多達百項。

農水省指出，美國是次於香港、中國，日本第三大農林水產品、食品的輸出國。2020年貿易出口額1188億日圓。日本希望達成2025年農產品出口2兆、2030年5兆日圓目標，擴大對美出口十分重要。

日本首相菅義偉在推特發文表示大歡迎，並指這是災區民眾引頸期盼的事情。菅義偉指出，他在4月訪美時，親自向美國組統拜登爭取，今後日本政府也會繼續努力推動各國廢止對日本食品的管制。

農水省官網指出，2011年福島核事故後，全球有55個國家、地區對日本食品採取強化進口管制，在美國取消限制後，仍有管制措施的國家剩下14個。而根據日媒每日新聞報導，管制措施中採取限制進口的，最初有20個國家、地區，現在還有禁令的剩下五個地區、國家。據了解，分別為韓國、中國、香港、澳門、台灣。

日本 福島 稻米

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