恒大危機拖累鋁和銅反轉下跌 金價連三日上漲 油價小漲

鋁和銅周二回吐去漲幅，反轉下跌，投資人對中國恒大集團債務危機可能影響市場的疑慮升溫；受益於避險需求增加，黃金價格連續三日上漲；原油價格小幅走高，對供應趨緊的顧慮掩蓋了投資人對中國經濟狀況的憂慮。以下是整理自彭博的商品行情：

●鋁銅下跌 黃金上漲

恒大未能按時向至少兩家大型貸款銀行支付到期利息，向債務重組再進一步。倫敦鋁價一度下跌1％；銅價一度下跌2.5％，觸及一個月低點。

金融市場投資人正在密切監控恒大事件對其他房地產公司和更廣泛經濟成長的潛在影響。

ING銀行高級大宗商品策略師Wenyu Yao說：「恒大債務危機的發展向更廣泛的金融市場發出了風險上升的警告，並凸顯房地產業金屬需求的長期下行風險。」

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所鋁價下跌0.6％，結算價報每噸2,846美元，稍早一度上漲1.3％；銅價下跌0.6％，所有其他主要LME金屬均走低。

為期兩天的休假日之後，中國市場將於周三恢復交易。現貨黃金上漲0.7％至每英兩1,775.87美元， 周一上漲0.6％；紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲0.8％，結算價報1,778.20美元。銀價從11月以來的最低水平反彈，白金和鈀金也上漲。

●油價小漲

紐約原油期貨收盤上漲0.4％，創下近一周來的首次上漲。投資人關注颶風艾達對墨西哥灣石油生產的破壞，抵銷了中國恒大集團財務危機惡化並可能會蔓延到房地產行業其他公司、威脅該國經濟的影響。

石油價格過去一個月恢復上漲，部分原因是美國遭受風暴襲擊後出現的供應中斷導致市場收緊。與此同時，人們預計天然氣價格飆漲將迫使消費更多轉向石油，因此需求也成為關注焦點。

另外，根據Energy Aspects Ltd.的估計，美國取消旅行限制可能會帶來每日多達20萬桶的航空燃油需求。

10月交割的西德州中級原油（WTI）周二到期，收盤上漲27美分，報每桶70.56美元；交投更為活躍的11月合約上漲35美分，收於每桶70.49美元。11月交割的布蘭特原油期貨上漲44美分，結算價報每桶74.36美元。