快訊

真的掛了？五倍券今開放登記 民眾大量湧入「塞爆」官網

台東10青年中秋烤肉演變大亂鬥 4傷送醫

最新億萬富豪離婚案！身價48億美元明星操盤手鮑森恢復單身

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
身價48億美元明星操盤手鮑森與妻子正向法院申請離婚。彭博資訊
身價48億美元明星操盤手鮑森與妻子正向法院申請離婚。彭博資訊

全球知名的避險基金經理人鮑森（John Paulson）與妻子已向紐約法院提出申請，要結束超過20年的婚姻，這是最新一起億萬富豪離婚案，勢將重塑全球最大白手起家累積的財富之一。

根據彭博億萬富豪指數，現年65歲的鮑森淨資產大約48億美元，主要拜他在2008年金融危機前看準美國地產泡沫、大力放空次級房貸相關金融資產所賜。2019年，他設立的鮑森家族基金約有資產19億美元。

紐約郵報引述身分不明的消息來源報導，他和50歲的妻子珍妮（Jenny Paulson）沒有簽署婚前協議。

根據華爾街日報特約作家Gregory Zuckerman撰寫的《史上最偉大的交易》（The Greatest Trade Ever）一書，珍妮是獲得美國政治庇護的羅馬尼亞移民，她自咖啡店送餐到鮑森公司後，受雇為鮑森的助理。鮑森40多歲時想結婚，而珍妮活潑開朗的個性正是他想要的。

書中引述鮑森的話說：「珍妮不抽菸、不喝酒，夜裡不出門；她對我來說是一縷清新氣息。」鮑森約珍妮出去，但珍妮不肯，除非鮑森開除她，並為她找到另一份工作。她最終同意和鮑森共進午餐；兩人一起吃了兩百多餐後，鮑森求婚成功。

當美國次貸債券崩跌並引發金融危機時，鮑森為自己和投資人賺進200億美元。但完成史上最偉大交易之一後，他接下來幾年不大順利。資產由2011年時峰值380億美元大減到2019年的90億美元後，鮑森去年將他的避險基金公司轉型為家族辦公室，大多操作自己的錢。

雖然就分割的資產而言，這可能是史上最大離婚案之一，但相比於前面軟體巨擘微軟創辦人蓋茲和全球電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯兩對夫妻離婚所涉及的資產，鮑森夫妻算小巫見大巫。梅琳達和蓋茲離婚，獲得數家公司價值數十億美元的股票，貝佐斯前妻史考特是全球排名第4富有的女性，淨資產564億美元，她正積極捐款作慈善。

紐約離婚律師Dror Bikel說：「我不認為離婚率上升，但涉及的財富規模令人難以想像」。

離婚 紐約 貝佐斯

延伸閱讀

全球首富貝佐斯 秘求長生不老藥

離婚後首訪！ 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

NASA與馬斯克敲定合約 貝佐斯抗議踢鐵板

貝佐斯高唱競爭好：願減20億美元 與馬斯克搶NASA合約

相關新聞

最新億萬富豪離婚案！身價48億美元明星操盤手鮑森恢復單身

全球知名的避險基金經理人鮑森（John Paulson）與妻子已向紐約法院提出申請，要結束超過20年的婚姻，這是最新一起...

反彈守成不易 道指再跌50點

美股雖努力從20日的暴跌中反彈，但功敗垂成，道瓊工業平均指數開高後一路走低，收盤下跌。

比特幣失守4萬美元大關 憂監管機構砲火愈來愈猛

比特幣連續第三天下挫，一度跌破4萬美元，為8月來首見，主要是投資人擔心監管機構對加密貨幣領域的批評愈來愈多。

天然氣價格飆漲 恐推升油價

分析師指出，在投資人近來在關注中國恒大集團債務危機之際，卻可能忽略了另一個更嚴重的風險：能源價格看漲。在天然氣價格飆漲、...

逢低買進？小摩：基本面沒變 這波下跌是機會

包括摩根大通Marko Kolanovic在內的策略師認為，標普500指數周一創下6個月來最大跌幅的走勢，是逢低買入股票...

美快遞業漲價 近十年最大

美國聯邦快遞（FedEx）20日表示，明年的物流運費將平均調漲5.9%，優比速（UPS）未來幾周預料也將調漲明年包裹運費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。