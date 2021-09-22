美元自近一個月高位回落 市場關注Fed會議和恒大前途

美元從近一個月高位小幅回落，全球市場周二自中國恒大集團危機恐慌中回穩，投資人目前在觀望聯準會（Fed）為期兩天的政策會議結果。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至93.204。歐元兌美元跌0.01%，報1. 1724美元。日圓兌美元漲0.1%，至109.23日圓。

投資人關注Fed周三的政策聲明，以尋找Fed何時開始縮減大規模購債計畫的任何線索，本周將有全球多家央行發布政策聲明。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，「市場試圖了解周二的這次逆轉是否會持續下去，如果風險偏好持續改善，美元將從目前的價位進一步回落。」

美元、日圓和瑞郎等其他避險貨幣周一走強，因擔憂中國恒大可能違約的影響，金融市場感到緊張。

加幣兌美元結束三日連跌走勢，加拿大總理特魯多獲得連任，但其所在的政黨未能在會會選舉中贏得多數席位。加幣兌美元漲不到0.1%，報1.28加幣。