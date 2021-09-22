美股三大指數持平 市場靜候Fed決策會議

美股三大指數周二（21日）大致持平，投資人對恒大集團困境的疑慮，和市場在美國聯準會（Fed）發布決策前抱持審慎態度，這兩項因素使得市場受到壓抑。

道瓊工業指數跌50.63點，或0.15%，報33,919.84點；標普500指數跌3.54點，或0.08%，報4,354.19點；那斯達克指數漲32.50點，或0.22%，報14,746.40點。

標普500指數跌破50日均線，為逾六個月來首度跌破這個重要關卡。50日均線今年迄今一直是標普500指數的支撐位。分析師表示，標普跌破200日均線可能近在眼前。

迪士尼跌4.2%，拖累標普500和道指下挫，迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）表示，Delta變種病毒疫情反撲，導致部分節目延後製作。他預估，年度第四季的串流服務訂戶，將看到低個位數的百萬人數成長。

外界對恒大集團的擔憂揮之不去，不止讓投資人感到緊張，還加深投資人近來對Delta變種病毒疫情影響經濟成長的擔憂。

市場憂慮恒大集團的債務違約風暴蔓延，這項擔憂蓋過恒大集團主席許家印為提升民眾信心所做的努力。目前沒有跡象顯示北京當局將會介入，以防全球經濟出現任何骨牌效應。

Wedbush證券股票交易部執行董事Michael James說：「在過去一年多的多數時間中，投資人已經打定主意，只要逢低就買。但市場依然壟罩緊張情緒，恆大的情況仍是籠罩全球市場上空的烏雲，加上Fed明（22）日公布決策的不確定性，投資人不願在做多方面過於躁進。」

投資人正靜候Fed結束會議，Fed可能揭示何時開始縮減大規模購債計畫。Fed還會公布新的預測，投資人也密切注意升息時機的任何線索。

標普工業類股比其他類股跌更重。

美國航空集團和捷藍航空股價下跌，加重尾盤的做空力道。波士頓聯邦法院記錄顯示，美國和美國數州21日對這兩家航空公司提起反壟斷訴訟。美國航空跌2.8%，捷藍航空重挫4.8%。