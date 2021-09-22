露露檸檬旗下的Mirror要找新CEO！併購1年後換血
市值逾550億美元的加拿大運動時裝品牌露露檸檬（Lululemon），正在為1年多前併購進來的居家健身部門Mirror，尋找新的執行長，以「推動品牌下一階段成長」。根據彭博周二取得的內部備忘錄，原執行長蒲楠（Brynn Putnam）轉任Mirror的顧問直至明年7月。
蒲楠2016年在紐約創辦Mirror，去年6月，這家公司以5億美元的價碼賣給總部設在溫哥華的露露檸檬後，她留任原職至今。
新執行長未上任之前，Mirror的3位內部高管，技術長、營運長、客服主管，受命暫代執行長。
露露檸檬買進Mirror是想趁疫情期間、全球各地健身房封鎖之際，搭上居家健身熱潮，將Mirror的數位健身鏡，轉化為銷售其健身服飾的平台。
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