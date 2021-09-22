台積電ADR漲0.2% 台股休假兩天 溢價減為6.2%
台積電ADR周二反彈0.2%收在116.15美元，但之前連跌兩日，較台北交易股票溢價減為6.2%。費城半導體指數漲0.2%。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數跌0.1%，報4354.19點；道瓊工業平均指數跌0.2%，報33919.84點；那斯達克綜合指數上漲0.2%，報14746.4點。
台灣加權股價指數逢中秋節連假休市二日。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 116.15 -0.48 118.00 -1.57
中華電 CHT 109.49 +0.28 111.00 -1.36
台積電 TSM 637.34 +0.23 600.00 6.22
聯電 UMC 63.09 -0.35 65.60 -3.83
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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