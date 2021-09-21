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道瓊期指回升逾300點 市場焦點由恒大轉向Fed

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
美股期指21日回穩，道瓊期指盤中上漲350點。 路透
美股期指21日回穩，道瓊期指盤中上漲350點。 路透

在市場忙著釐清中國恒大集團債務危機的傳染風險之際，美股期指21日回穩，道瓊期指盤中上漲350點或1%，標普500期指漲0.9%，那斯達克期指上漲0.8%，投資人也轉向聚焦本周聯準會（Fed）決策會議，尋找有關Fed縮減刺激方案步調的線索。

雖然香港恆生指數21日盤中挫跌1.3%，但收盤翻紅、小漲0.5%，中國恒大股價跌幅也從7%縮小至0.4%，且在港掛牌的其他大陸地產公司股價也陸續回穩。歐股21日盤中也擺脫前市重挫的陰霾，漲逾1%。

瑞穗銀行分析師的報告指出：「儘管市場普遍認為恒大集團危機不會釀成『雷曼風暴』，但絕對無法放心；恒大危機可能成為中國版的紙牌屋，原物料、商品等產業已感受到逆風。」

投資人對中國恒大債務違約或破產的疑慮升高，正值市場信心低迷的脆弱時刻。跡象顯示，美國經濟成長可能減緩，Fed將縮減刺激措施規模的預期升高，各地的新冠疫情也未降溫。CIBC Private Ｗealth投資長David Donabedian說，市場正處於重要轉折點，貨幣寬鬆措施已到頂、同時V型復甦即將告終，引發投資人憂心接下來的發展。

投資人密切關注Fed本周決策會議結果，預期Fed將為削減刺激方案做好準備，但實際宣布的時機可能延至11月或12月的決策會議。

恒大 Fed 債務危機

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