快訊

解讀恆大風暴 學者：處理不好會拖累全球金融市場

清大學生會長致詞物化女性 葉丙成：自捧式幽默易「炎上」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OECD：儘管通膨飆升 撤回貨幣及財政支持仍為時過早

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
經濟合作發展組織（OECD）的最新經濟展望報告說，全球經濟成長正迅速反彈，儘管通膨飆升，但各國政府和央行現在就撤回對經濟的貨幣與財政支持仍為時過早。圖為OECD會議中心主要入口。　　　網路照片
經濟合作發展組織（OECD）的最新經濟展望報告說，全球經濟成長正迅速反彈，儘管通膨飆升，但各國政府和央行現在就撤回對經濟的貨幣與財政支持仍為時過早。圖為OECD會議中心主要入口。　　　網路照片

經濟合作發展組織（OECD）21日在更新的經濟展望報告說，全球經濟成長正在迅速反彈，儘管通膨飆升，但各國政府和央行現在就撤回對經濟的貨幣與財政支持仍為時過早。

OECD的最新展望報告說，在走過去年最慘烈的新冠肺炎疫情後，全球經濟今年可望成長5.7%，比5月底預估值減少0.1個百分點。這個總部設在法國巴黎的論壇說，明年全球經濟成長的速度將放緩至4.5%，比之前預估值高出0.1個百分點。去年全球經濟萎縮3.4%。

OECD並預測，美國今年將成長6.0%，較5月的預估下調近1個百分點，明年成長將放緩至3.9%，比之前預測上調了0.3個百分點；對歐元區今年成長預測則大幅上修1個百分點至5.3%，明年上調0.2個百分點至4.6%；對中國大陸今、明兩年的成長預測則維持不變，分別為8.5%及5.8%。

OECD表示，儘管許多開發中國家的疫苗接種率仍低、經濟活動依舊遲滯，但這場快速復甦已使全球國內生產毛額（GDP）回到新冠疫情前的水準。

在產品需求復甦和供應鏈吃緊等因素帶動下，20國集團（G20）經濟體的通膨率將在年底前觸頂，平均約為 4.5%，然後在2022年底放緩至3.5%。多數央行總裁和決策官員目前的結論是，當前的通膨飆升只是經濟復甦的短暫反應，而非通膨持續走高的前奏。

OECD建議各國央行維持寬鬆貨幣政策，但要對容忍通膨上升的程度提供明確指引。該組織還促請各國政府在提供經濟財政支持方面保持彈性，並避免在短期前景仍模糊情況下撤回這項支持。

通膨 疫情

延伸閱讀

美股9月變天？分析師：要謹慎 但不必過於擔憂

疫情下付出 南市教育人員考核獎金10.5億提早發

2022年亞洲經濟成長 誰上修幅度最大？馬來西亞和印度

晉達市場展望／長線聚焦五主軸 短期強化防禦力

相關新聞

道瓊期指回升逾300點 市場焦點由恒大轉向Fed

在市場忙著釐清中國恒大集團債務危機的傳染風險之際，美股期指21日回穩，道瓊期指盤中上漲350點或1%，標普500期指漲0...

分析師：恒大事件非關雷曼時刻 是市場高估值怎收尾？

恒大危機爆發並引發市場動盪的時間點並不尋常，因為發生的時機，恰逢美國聯準會（Fed）即將檢討政策。為彭博資訊Market...

逢低買進？小摩：基本面沒變 這波下跌是機會

包括摩根大通Marko Kolanovic在內的策略師認為，標普500指數周一創下6個月來最大跌幅的走勢，是逢低買入股票...

英特爾GPU委由台積電6奈米操刀 高階主管透露關鍵

英特爾GPU長期委由台積電（2330）操刀，其中Intel Arc品牌的繪圖處理器（GPU）日前已委由台積電6奈米操刀生...

OECD：儘管通膨飆升 撤回貨幣及財政支持仍為時過早

經濟合作發展組織（OECD）21日在更新的經濟展望報告說，全球經濟成長正在迅速反彈，儘管通膨飆升，但各國政府和央行現在就...

恒大會是另一個雷曼兄弟？ 外資對於北京是否出手相救看法兩極

中國大陸房地產巨頭「中國恒大集團」（China Evergrande Group）陷入3000億美元的債務危機，金融市場擔憂會重演2008年「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）破產所引發的金融海嘯和全球股災，導致美國股市20日大跌，亞股也跟著跌。現在投資人最關心的是，北京當局會出手救恒大嗎？金融市場會出現所謂的「雷曼時刻」（Lehman moment）嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。