OECD：儘管通膨飆升 撤回貨幣及財政支持仍為時過早

經濟合作發展組織（OECD）21日在更新的經濟展望報告說，全球經濟成長正在迅速反彈，儘管通膨飆升，但各國政府和央行現在就撤回對經濟的貨幣與財政支持仍為時過早。

OECD的最新展望報告說，在走過去年最慘烈的新冠肺炎疫情後，全球經濟今年可望成長5.7%，比5月底預估值減少0.1個百分點。這個總部設在法國巴黎的論壇說，明年全球經濟成長的速度將放緩至4.5%，比之前預估值高出0.1個百分點。去年全球經濟萎縮3.4%。

OECD並預測，美國今年將成長6.0%，較5月的預估下調近1個百分點，明年成長將放緩至3.9%，比之前預測上調了0.3個百分點；對歐元區今年成長預測則大幅上修1個百分點至5.3%，明年上調0.2個百分點至4.6%；對中國大陸今、明兩年的成長預測則維持不變，分別為8.5%及5.8%。

OECD表示，儘管許多開發中國家的疫苗接種率仍低、經濟活動依舊遲滯，但這場快速復甦已使全球國內生產毛額（GDP）回到新冠疫情前的水準。

在產品需求復甦和供應鏈吃緊等因素帶動下，20國集團（G20）經濟體的通膨率將在年底前觸頂，平均約為 4.5%，然後在2022年底放緩至3.5%。多數央行總裁和決策官員目前的結論是，當前的通膨飆升只是經濟復甦的短暫反應，而非通膨持續走高的前奏。

OECD建議各國央行維持寬鬆貨幣政策，但要對容忍通膨上升的程度提供明確指引。該組織還促請各國政府在提供經濟財政支持方面保持彈性，並避免在短期前景仍模糊情況下撤回這項支持。