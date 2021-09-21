日本正爭奪先進芯片和電動汽車材料的領先地位

集微網消息，據日經亞洲評論報道，日本制造商正尋求在芯片和電動汽車的先進材料領域佔據更大的份額，這是陷入美國和中國之間大國競爭的關鍵出口部門。



住友金屬鑛業將從本財年開始爲功率控制半導躰供應碳化矽芯片。與矽襯底相比，由碳化矽制成的襯底可以承受更高的電壓。它們將功率損耗降低了大約 10%，從而延長了電動汽車的行駛裡程，預計價格也將下降10%至20%。

王子控股決定提高汽車領域薄膜電容器材料的産量。Nippon Paper 和 Oji 正在積極進軍電動汽車領域，以觝消對紙張需求的下滑。

Nippon Paper Industries 專注於通過對紙質材料進行改性而創造的一種環保電池材料。羧甲基纖維素的生産將在 11 月大幅擴大，以滿足對電動汽車電池陽極材料日益增長的需求。與 2020 財年相比，産能將增加大約五倍。