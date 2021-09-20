恒大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
中國恒大集團債務危機引發全球股市震盪，美股20日早盤全面下跌。 路透
中國恒大集團債務危機引發全球股市震盪，美股20日早盤全面下跌。 路透

美股三大指數20日早盤全面下跌，道瓊工業指數重挫逾500點，反映中國恒大集團債務危機和聯準會（Fed）決策不確定性引發的全球股市震盪加劇。

道瓊指數大跌513點或1.5%，標普500指數下跌1.4%，那斯達克指數跌1.9%；費城半導體指數跌2%，台積電ADR跌1.6%。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）20日盤中飆升21%至25.3。

中國恒大集團債務違約及其擴散效應的疑慮升高，讓市場情緒愈發不安，20日觸發風險資產賣壓，全球股市盤中跌至一個月低點，歐股大盤的歐洲Stoxx 600指數盤中也跌2%。

市場還面臨其他風險，包括Fed可能在本周決策會議暗示即將啟動縮減購債、美國3.5兆美元支出方案前景不明和舉債上限爭議，以及新冠疫情復熾與通膨蠢動等不確定性。

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