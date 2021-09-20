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英動物權利組織研究：美超市99%的雞肉有白條紋症

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
超市銷售雞肉示意圖。美聯社
超市銷售雞肉示意圖。美聯社

根據英國動物權利組織Humane League周一（20日）發布的研究報告，10年前幾乎不存在的白條紋（White Striping）症狀，如今出現在美國超市自有品牌雞肉的機率高達99%。

這個非營利組織在美國29個州進行調查，發現幾乎所有被取樣的超市自有品牌雞肉，都有白條紋症。這種病起因於工廠式養殖的惡劣環境。雞隻缺乏活動空間，肌肉組織被脂肪取代，牠們甚至無法承受自身重量。此症名稱來自其明顯的副作用：肉質表面會出現白色條紋。

有白條紋的雞肉，脂肪含量比正常雞肉高出224%，而蛋白質減少9%。但兩者口感沒有差異。

Humane League調查的16家大型連鎖超市裡，發現沃爾瑪（Walmart）、BJ's Wholesale Club和Meijer的雞肉肉品，白條紋現象最嚴重。

Humane League的企業專案主持人Michael Windsor說：「消費者目前真的別無選擇，這很讓人沮喪。想避開白條紋雞肉也沒法子，他們沒賣。」

脂肪 品牌 沃爾瑪

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