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想靠SPAC赴美上市，Gogoro還要闖三關？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
Gogoro創辦人兼執行長陸學森宣布該公司赴美上市。記者林海／攝影
Gogoro創辦人兼執行長陸學森宣布該公司赴美上市。記者林海／攝影

赴美掛牌、估值650.5億元、引進鴻海與印尼新經濟巨頭GOTO成為策略股東……。連日來，「Gogoro將借殼上市赴美掛牌」的消息，成了市場熱議話題。

久未露面的Gogoro創辦人陸學森在16日現身，親揭已與特殊目的收購公司SPAC（Special Purpose Acquisition Company）Poema Global Holdings Corp.達成最終併購協議。雙方將以Gogoro估值美金23.5億（新台幣650.5億元）合併。

交易完成後，合併的公司Gogoro Inc.將以新的股票代碼「GGR」在美國納斯達克（Nasdaq）上市。

Gogoro將赴美上市，鴻海、尹衍樑都是股東

Gogoro預計透過這次併購，籌資5.5億美元（新台幣152.2億元），其中包括私募增資PIPE的2.5億美元（新台幣69.2 億元）與Peoma Global持有的信託資金3.45億美元（新台幣95.5億元）。

PIPE的投資人除了既有股東，美國 Generation Investment Management、台灣的國發基金、新加坡淡馬錫與創始投資人潤泰集團尹衍樑外，還新增了印尼科技集團GoTo Group，策略伙伴鴻海也投資2000萬美元，取得0.76%股權。

「預計2022年Q1完成併購暨私募增資上市交易。」陸學森難掩激動，磨劍十年，Gogoro成功躍上全球舞台的最後一塊拼圖資本市場，能否順利完成？此役是關鍵。

自從2011年睿能科技創立以來，陸學森就決定要走一條沒人走過的路，他要透過電池交換生態系統，打造智慧移動與永續城市的解決方案。不但要讓二輪市場「棄油轉電」，還要「改充電主流為換電」。

這意味著，Gogoro團隊不僅得從無到有，打造二輪新品牌，還得徹底改變消費者行為，更得挑戰台灣數十年來錯綜複雜的產業結構與生態。甚至，因為換電站涉及能源基礎建設，背後牽動的是國家政策是否支持。

新經濟生態圈，吸引SPAC「借殼上市」

陸學森表示，Gogoro自2015年問世以來，累計營收已超過10億美元（約新台幣300億），建置超過2200座換電站，使用會員超過41萬。

Gogoro生態系涵蓋使用者體驗、數據、新能源等等，而陸學森創造的這個「新經濟」商業模式，則是吸引特殊目的收購公司SPAC Poema Global合併關鍵。

「Gogoro這套次世代的電池交換技術，已經在台灣展現吸引力及可擴充性。」Poema Global執行長Homer Sun說。

然而，即便Gogoro在台灣已是市占龍頭，卻始終無法消弭市場對於Gogoro何時能獲利？又何時能真正跨足海外，布局全球的負面聲音。尤其，台灣對這類的「新經濟」態度相對保守，對於估值已超過10億美元的獨角獸，不論是貸款或是其他融資管道，相對不容易。

缺銀彈、沒糧草的窘境下，連生存恐怕都有困難，遑論要進軍國際市場。對於大多數新創企業而言，除非選擇被併購，否則，上市掛牌到資本市場募資籌募作戰糧草，是每一家新創企業轉骨躍進的最佳途徑之一。

Gogoro搭SPAC風潮，考驗正開始

「我們的股東，一股都沒賣，」台上，陸學森自豪說著。他透露，關鍵在2019年，當他看到財報上，EBITA（稅前息前折舊攤銷前獲利率）已超過50%，接近60%，他覺得，時機到了！

Gogoro經營團隊透露，今年初就已積極接觸美國資本市場，也陸續跟幾家SPAC公司談過，最後決定跟Poema合併。募資款項將用於開拓國際市場與研發智慧永續的都會交通解決方案。

Gogoro循SPAC方式，赴美掛牌，能否成功，備受各界關注。「對台灣，絕對是好事，」長期致力替台灣產業鏈結資本市場，走向國際的金庫資本總經理丁學文樂觀其成。

台灣創速、麥盛亞洲創辦人余凱文長期關注新創企業在全球資本市場的趨勢。他觀察，Gogoro是台灣新創界，難得一見，集硬體開發製造、品牌、軟體服務、數據，甚至新能源平台等新經濟於一身的企業，「這在美國資本市場，絕對是很大的優勢。」

他觀察，這兩年美國SPAC當紅，不少「新經濟」新創企業，想走「借殼上市」快速通道。但上市代表直接面對資本市場的現實考驗。除非有萬全準備，否則，也有一掛牌就打回原形的，從此難再翻身。

余凱文指出，美國投資人非常重視新創企業是否具備無法取代的潛力，經濟商業模式，或是新技術等；且是否全球布局，尤其看重東南亞、中國、印度等快速成長中的市場。

Gogoro想順利IPO，還有三道關卡

觀察Gogoro今年以來布局，似乎早已為了赴美掛牌準備。

從攜手全球最大的電動兩輪車輛製造商雅迪、及中國銷量最多的燃油機車製造商大長江，預計2021年底在中國推出電池交換服務。也與全球最大機車製造龍頭Hero MotoCorp 成立合資公司，打算在印度建立電池交換生態系統。

進一步分析，Gogoro最後一塊拼圖IPO，還得突圍三道關卡。

挑戰一》嚴防影響交易的負面新聞

對外公布後，美國資本市場與分析師反映如何，如果傳出負面新聞，就可能影響交易。

挑戰二》主管機關上市審查

除了要通過美國SEC，也要取得台灣主管機關同意。尤其現在中美衝突加劇，美國主管機關對「疑似中資」從嚴審查，是未知挑戰。

不過，余凱文也說，實務上，特殊目的收購公司SPAC因其時效限制，成本不低，為提高成功機率，通常都是先看上某些標的，甚至接觸過，才成立SPAC公司。也就是說，任何透過想透過SPAC借殼上市的企業，大多已有完整的準備。

挑戰三》上市後的股價反應

成功合併上市後，股價反映市場的隨時抽考，真正挑戰才開始。投資人期待與股價反應，對於一家想進軍全球的新品牌企業來說，無疑是兩面刃。

（作者／林鳳琪 本文出自2021.9.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

資本市場 新創企業 印度 品牌

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