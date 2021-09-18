平民上太空頭一遭 進入軌道停留數日將返地球

馬斯克的美國太空探索科技公司首趟太空之旅15日升空，將於太平洋時間明天下午4時6分（台北時間19日上午7時6分）降落在大西洋。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，這趟名為Inspiration4的太空之旅由電商公司Shift4Payments美籍創辦人兼執行長艾薩克曼（JaredIsaacman）出資，並捐3個漫遊太空的名額替慈善機構募款。

相較於英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）和亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）之前上太空，艾薩克曼籌備的Inspiration4有什麼亮點或過人之處？以下是華爾街日報的分析整理。

● 全平民太空旅行 史上首次

這是首次把全平民送入太空軌道的非官方任務。

50英里（約80公里）的高度是美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構認定的地球與太空交界，截至目前為止，已有將近600人飛向太空，當中包括54位平民，不過他們仍具有專業或軍事人員身分。

● 艾薩克曼如何挑選這3人跟他一道圓太空夢

艾薩克曼現年38歲，他創辦的Shift4 Payments市值高達65億美元（約新台幣1806億元），這位熱愛航太的企業家，也是曾接受完整訓練的飛行員。艾薩克曼藉由Inspiration4替聖朱德兒童研究醫院（St. JudeChildren's Research Hospital）募款2億美元，院方表示，目前已募得1億美元。

跟他同行的當中兩人是透過今年的美式足球超級盃（Super Bowl）抽獎活動雀屏中選，他們分別是51歲地球科學家普羅克特（Sian Proctor），以及42歲的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）工程師森布羅斯基（Chris Sembroski）。

至於29歲的亞希諾（Hayley Arceneaux）則是聖朱德兒童研究醫院的醫師助理，她是抗癌年輕女鬥士，成功對抗骨癌的她認為太空飛行應該只是宇宙小事一樁。

● 4人在太空如何打發時間

除了與湯姆克魯斯（Tom Cruise）通話，這4人在太空中進行一系列以健康為基礎的實驗，著重於太空旅行對身心的影響，並提供有關他們在上太空前、在太空停留期間和返回地球後，身心健康狀況差異的數據。由於政府資助的太空任務能提供的數據往往有限，他們的醫療資訊將廣泛提供給科學界。

● 艾薩克曼上太空不是搵豆油

無庸置疑，艾薩克曼的太空之旅Inspiration4的確進入太空軌道，而貝佐斯與布蘭森的飛向太空則引發爭議，此前他們搭乘特別研發的火箭與飛行載具僅觸及太空邊緣。

貝佐斯成立的航太公司藍源（Blue Origin）與布蘭森的維珍銀河控股公司（Virgin Galactic HoldingsInc.）目前都鎖定次軌道太空飛行市場，招攬富豪體驗。次軌道是指距離地球50至65英里的高空，可以感受短暫數分鐘的失重體驗。

● 難道太空之旅只能是富豪炫富嗎？

美國太空探索科技公司（SpaceX）計劃明年啟動的另個非官方奔向太空之旅，每個座位售價約為5500萬美元，與先前民間出資的太空之旅都是相同價碼。