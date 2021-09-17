企業員工延後返回辦公室 紐約餐飲業者再受重創

隨著傳染力強的Delta變異株肆虐，迫使美國公司行號揚棄讓員工重返辦公室的計畫，為飽受疫情所苦的紐約曼哈頓中城餐飲業者再添壓力。

財經網站CNBC報導，在今年8月，Gerber集團位於曼哈頓的餐廳和酒吧已為9月的重返辦公室潮預作準備，開始招聘更多員工。然而，由於勞工短缺，意味著這些餐飲業者就算大舉徵才，仍未能補足員額。沒想到對Gerber集團而言卻正好「因禍得福」，因為到頭來，企業員工並未大量重返辦公室工作。

Gerber集團執行長葛伯說：「很顯然的，我們寄望9月大家都回到辦公室上班，但隨著Delta新冠變種病毒爆發，重回辦公室的時程可能延後至10月，部分情況下甚至會推遲到明年。」

Gerber集團面臨的困境，是曼哈頓中城許多餐飲業者的縮影。由於當地住宅相對較少，使餐館午、晚餐的銷售額幾乎完全仰賴上班族和旅客客源。

曼哈頓中城的辦公室面積為近2.5億平方英尺。據Cushman & Wakefield不動產服務的資料，在第2季，當地閒置辦公室面積達創紀錄的4,740萬平方英尺，換算成空置率為19%。

不動產業者Kaufman Organization的負責人葛林斯潘預估，坐落於第五大道和第八大道間時尚區的商辦大樓，目前僅約33%的員工重返辦公室。他說，仍對此區域的餐飲業租客減收或延後收取租金，這些業者要見到業績有起色，仍有長路要走。