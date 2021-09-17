韓國過去5年被洩露百項商業機密 晶片、顯示技術佔大宗

集微網消息，根據韓國産業通商資源部公佈的數據，過去5年裡，韓國超過百項商業機密被洩露給海外競爭對手，其中晶片、顯示技術是主要對象。

據韓聯社報導，從2016年1月至今年8月，韓國共計有112項商業機密遭到洩露。

從行業來看，韓國與晶片相關的技術洩露案件佔總數20%左右，達15起，另外顯示技術泄密案件爲27件。其他遭到技術洩露的行業包括造船業和汽車行業，分別報告了14起和8起技術盜竊案。

報導指出，在洩露的商業機密中，有35項核心技術，根據韓國法律即指「如果該技術洩露到國外，可能會對國家安全和國民經濟發展産生嚴重不利影響」。

數據顯示，這其中超過一半的技術是從中小型公司洩露的，其次有36家企業集團和9家研究機搆參與了技術洩密。（校對/holly）