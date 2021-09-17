IMF總裁遭控提高中國排名 世銀停發《營商環境報告》

世界銀行取消了一份對世界各國營商環境進行評級的重要報告，並發布一項調查稱，現任國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在世界銀行任職期間，曾施壓內部員工，以提高中國在世界銀行經商環境報告的排名，格奧爾基耶娃否認這項指控。

格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（16日）對這項調查提出異議。她拒絕接受報告對她所做的結論，並在一份聲明中說：「我根本不同意違規調查（Investigation of Data Irregularities）的調查結果和解讀，它牽涉到我在2018年世銀《營商環境報告》的角色。」

格奧爾基耶娃說，她向國際貨幣基金組織董事會說明了這一情況，董事會將開會討論這個問題，但目前還不清楚會是何時。

這些指控恐將損害她的聲譽，並有利於美國長期批評多邊組織及其對待中國的方式的人。美國財政部在一份聲明中表示，目前正在「分析該報告」，並稱「這是重大發現」。

根據世界銀行公布的調查結果顯示，2018年和2020年版的《營商環境報告》存在違規行為後，立即暫停該報告，並稱，在審查所有可用訊息後，世銀發現確實存在問題，因此決定停止發布經商環境報告，未來會致力於采取新的方法評估經商與投資環境。

全球發展中心的高級研究員桑德福（Justin Sandefur）曾就報告方法的問題寫過許多文章，他說：「我們需要聽聽她的說法，但現在看起來並不樂觀。」

他告訴法新社：「國際貨幣基金組織負責監督國際經濟和金融數據的完整性，而國際貨幣基金組織的負責人操縱了數據，這是相當令人震驚的指控。這看起來確實是對他們的信譽的一種打擊。」

國際樂施會華盛頓辦事處負責人納迪亞-達爾（Nadia Daar）贊揚世銀暫停報告的決定，稱該指數「鼓勵政府采取破壞性政策，加劇不平等」。

改變中國排名

世銀會根據各國的商業法規和經濟改革進行排名，這使各國政府互相競爭要取得更高的排名位置以吸引投資者。據調查，北京在2017年抱怨其在報告中排名第78名，而下一年的報告將顯示北京進一步下降。

彭博社報導稱，中國官員多次告訴世界銀行高級官員，2017年的營商環境報告未能反映中國的改革。報告顯示，隨著2018年報告草案明確顯示中國的排名將下降，工作人員討論了各種方案，包括將台灣和香港的數據納入大陸的評級。

世銀的調查報告顯示，格奧爾基耶娃與時任世銀行長金墉（Jim Yong Kim）曾施壓，要求對中國數據做具體調整，以提高中國的經商環境排名。

調查報告顯示，包括中國在內，有4個國家在過去5份經商環境報告中的數據出現問題。中國在世銀公布的2018年經商環境報告中，原先以65.3分排名第78位，與前一年相似，但經過調查發現，對創業丶獲得信貸和繳稅等指標的數據修正後，中國的總分僅64.5分，排名應為第85位，後退7個名次。

（法新社丶路透社丶彭博社等）

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