馬斯克大讚中國大陸車廠競爭力 世界第一

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今（17）日以視訊連線參加在中國大陸海南島召開的「世界新能源汽車大會」，他大讚中國大陸的汽車製造商，競爭力全球第一，發展電動車市場深具潛力。馬斯克也表示，特斯拉會與各國的監管機構合作，確保資料安全。

路透引述馬斯克的話說：「隨著自動駕駛技術快速發展，車輛的資料安全受到前所未有的公共關注。」他強調，維護資料安全不只是單一一家公司的責任。

彭博資訊形容馬斯克在事先預錄的與會影片中語帶奉承。他說，中國大陸是全球最大的電動車市場，對特斯拉極為重要。然而過去幾個月，特斯拉在中國大陸市場形象受損，馬斯克顯然把握各種機會補救。

馬斯克說：「我對許多中國車廠滿懷敬意。」中國大陸的汽車製造商軟體方面特別強，「公眾對電動車的信心與支持，現在處於空前拐點，大家知道電動車是未來。」