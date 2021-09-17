晶能在美提告商務部排除英穩達第三國轉口太陽能產品
大陸太陽能出口商晶澳太陽能和其美國進口子公司JA Solar USA不服美國對台灣進口的特別太陽能產品所課徵的反傾銷稅，周三已向美國國際貿易法院提告，認為商務部不當排除了特定產品。
美國仍維持對台灣「特定矽晶太陽能產品」所實施的反傾銷稅。據商務部統計，在實施反傾銷稅率之前，美國2013年自台灣進口的相關產品規模為6億5,680萬美元。
據彭博報導，商務部最近完成對2019年2月至2020年1月之間上述產品的定期審查，結算的傾銷幅度和相應稅率，對英穩達和益通光能為21.87%，對聯合再生能源為1.27%。未在商務部個別審查之列的其他台灣生產商和出口商適用的稅率為7.89%。
晶澳太陽能和美國進口商 JA Solar USA 周三向美國國際貿易法院質疑的商務部的審查結果，他們認為商務部不當排除英穩達若干外銷美國之前在中間第三國組裝成太陽能模組的太陽能電池。
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