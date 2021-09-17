鎳率基本金屬下跌 銀價跌至12月以來最低 WTI收復失地

鎳率基本金屬下跌，因在恆大陷入債務危機的背景下，市場對中國房地產業需求的疑慮升溫。銀價跌至12月以來的最低價位，因經濟強勁復甦引發可能聯準會（Fed）很快減碼刺激措施的預期心理，金價跌至一個多月以來的最低點。國際油價周四收盤持平。以下是整理自彭博的商品行情：

●鎳價重挫

由於越來越多跡象顯示負債超過3,000億美元的房地產公司中國恆大集團面臨償債危機，中國股票市場近期承壓。

可能的結果包括政府出手救助以及無序倒閉等多種情形，而後者將加深房地產行業的困境，打擊本已步履蹣跚的經濟。這場危機帶來了對大宗商品需求至關重要的房地產行業發生更大範圍劇變的可能性，因此給金屬前景蒙上陰影。

北京政府周四重申將繼續從國家儲備中出售銅、鋁和鋅，以緩解供需失衡，引導價格恢復正常。

鎳價在倫敦金屬交易所一度下跌4.1％至每噸19,195美元，倫敦時間下午5:52結算價報19,401美元。銅價下跌2.7％，鋁價下跌，鋅價上漲0.2％。

●銀價跌至12月以來最低

美國8月零售銷售意外上升，大多數商品類別的銷售成長抵銷汽車銷售的疲軟，顯示消費者的需求充滿韌性。

美國公債殖利率和美元擴大漲幅，減少了對不生息的貴金屬的需求。

「這兩種金屬都完全缺乏投資者興趣，」 盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen說：「債券殖利率下降時，他們毫無表現，但當殖利率上升時，他們卻下跌。這是一個非常不健康的現象，就像今天一樣，強勁的零售銷售增強了加速減碼的擔憂，使其暴露在風險之中。」

白銀跌破每英兩23美元加速了拋售，其價格一度下跌5.2％至每英兩22.6040美元，為12月1日以來的最低盤中價位。

紐約時間下午3:24，白銀報22.93美元。紐約商品交易所12月交割的白銀期貨下跌4.2％，結算價報22.794美元。金價一度下跌2.7％至每英兩1,745.31美元；鉑金下跌，鈀金上漲。

●WTI收盤持平

紐約原油期貨周四收盤持平，此前在美元上漲的背景下一度下跌1.5％。近3.12億桶Nymex近月交割的WTI原油期貨周四到期。

在風暴襲擊墨西哥灣並影響了石油生產之後，原油期貨一直受到美國庫存收緊的跡象提振；德國商業銀行表示，全球石油市場到年底前都將保持供應吃緊狀態。

10月交割的西德州中級原油（WTI）期貨結算價持平於每桶72.61美元； 11月交割的布蘭特原油期貨上漲21美分，收於每桶75.67美元。