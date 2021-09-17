美元指數觸及近三周最高 受益於美國零售銷售意外增加
美元指數周四上漲，觸及近三周最高，美國8月零售銷售意外增加，緩解市場對美國經濟成長大幅放緩的疑慮。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）在報告發布後進一步上揚，尾盤上漲0.4%，報92.932，盤中一度觸及8月27日以來最高。
美元兌日圓升0.3%，報109.70日圓，前一交易日曾觸及六周來谷底109.110日圓。歐元兌美元跌0.4%，報1.1766美元。
美國8月零售銷售較前月增長0.7%，可能受返校購物和政府的兒童稅收抵免退稅進帳所提振，7月數據被下修。 美國勞工部周四公布的另一份報告顯示，截至9月11日當周，經季節調整後的初請失業金人數增加2萬人，至33.2萬。經濟學家此前預測，上周請領人數為33萬人。
加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai說：「你若看零售銷售數據，即使有所修正，也相當利多，因此，我們看到美元從中受益，特別是兌歐元、瑞郎和日圓等融資貨幣。」
投資人期待在聯準會（Fed）下周三結束為期兩天的政策會議時，Fed發出縮減量化寬鬆和利率前景方面的明確信號。
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