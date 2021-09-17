中國申請入CPTPP 美學者：陸需要時間台灣可把握

對於中國大陸申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）16日表示，中方遞交申請，距離獲得許可還有一段路，中國大陸必須修改法律和法規，以符合CPTPP的標準，尤其是中方國有企業、勞工、環境及智慧財產權等領域。

王曉岷表示，中方此舉將會使美台加速尋求加入CPTPP，也許台灣會考慮更快提出申請，並有機會符合CPTPP要求的標準，趕在中國大陸前加入，使中方來不及對此行使否決權阻擋台灣。

王曉岷15日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）座談會表示，CPTPP的開放性和台日關係強化，均讓他看好台灣加入CPTPP，在美國角度來說，看看拜登政府對於中國大陸和亞洲的總體外交目標戰略，美國自外於CPTPP毫無意義；若美國決心重返，拉上台灣一起，對美國極有幫助，例如美台合作推動針對勞工與環境等更嚴格的標準，聯合進入CPTPP，台灣將是美國在區域組織中的強健夥伴。