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台積電ADR跌0.6% 較台北交易溢價仍高達11.6%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四跌0.6%收在120.79美元，較台北交易股票溢11.6%。費城半導體指數漲0.2%。

美國股市標普500指數周四小跌，尾盤跌幅收窄，零售銷售數據意外強勁，突顯美國經濟復甦力度，但美債殖利率上揚打壓美股。 

道瓊工業指數收跌63.07點，跌幅0.2%，收34,751.32點；標普500指數也收跌0.2%，報4,473.75點；那斯達克綜合指數漲0.1%，報15,181.92點。

台灣加權股價指數昨天跌75.30點收17,278.70點。台積電跌0.7%收600元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 123.17 -2.20 121.50 1.37

中華電 CHT 110.64 -0.42 111.50 -0.77

台積電 TSM 669.39 -0.58 600.00 11.57

聯電 UMC 66.67 +0.50 66.20 0.71

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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