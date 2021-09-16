SK Innovation今召開臨時股東會 已批准分拆電池和E&P部門計劃

集微網消息，今（16）日，SK Innovation的股東在臨時股東大會上批準了該公司拆分電池和石油勘探開發（E&P）業務的計劃，以提升公司的企業價值，竝使這兩個部門的競爭力和增長潛力市場上得到市場的客觀認可。

businesskorea報導指出，分拆計劃以80.2%的批準率獲得通過，這兩家新成立的公司暫定名為SK電池有限公司和SK E&P有限公司，將於2021年10月1日正式成立。前者將負責中型至大型電池、儲能系統等業務；後者將負責石油勘探、開發和生産、碳捕獲和儲存業務。

據悉，SK Innovation於7月1日披露了分拆計劃，以實現公司願景和價值最大化。

特別是該公司的電池業務的訂單積壓量超過了1000 GWh，其位於韓國、美國、中國和匈牙利的工廠總年產能約爲40 GWh，計劃到2023年將產能提高到85 GWh，到2025年提高到200 GWh，2030年的產能則提高到500 GWh。計劃到2030年佔據全球電動汽車電池市場逾五分之一的份額。

SK Innovation CEO 兼任總裁Kim Jun表示，「在全球競爭日趨激烈的情況下，我們需要提高各個領域的專業性和競爭力以取得競爭優勢，因此兩個部門的分拆是不可避免的決定。我們將充分利用分拆業務，通過建立獨特和個性化的管理系統，提高競爭力，加快公司的質量和數量增長」。