韓媒：SK Innovation將分拆電池業務部門 成立獨立公司

集微網消息，今年7月，SK Innovation執行長Kim Jun便透露該公司正在考慮拆分並上市其不斷增長的電池業務。目前此事有了新的進展。

據businesskorea報導，通過今（16）日舉行的SK Innovation臨時股東大會，SK Innovation的電池業務部門有望成為一家獨立公司。新公司的業務範圍預計將包括電動汽車電池製造、電池壽命周期服務和儲能系統相關服務。

目前該業務部門的訂單積壓量超過1 TW，其位於韓國、美國、中國和匈牙利的工廠總年產能約爲40 GWh，計劃到2023年將產能提高到85 GWh，到2025年提高到200 GWh，2030年的產能則提高到500 GWh。

Kim Jun此前稱，迅速分拆將為公司擴大業務提供更多資金，公司電池業務的目標是到2030年佔據全球電動汽車電池市場逾五分之一的份額。

該報導指出，如果SK Innovation的電池業務部門成為一家獨立的公司，韓國三大電池企業都將以獨立法人的形式運營，這意味著它們可以通過更大規模的投資和更快的決策過程提升競爭力。