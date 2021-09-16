快訊

獨角獸Gogoro宣布 以SPAC方式赴美掛牌上市

囤房空屋問題持續惡化中 政府何時提出對策？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓媒：SK Innovation將分拆電池業務部門 成立獨立公司

集微網 / 集微網
韓國知名SK企業。 路透
韓國知名SK企業。 路透

集微網消息，今年7月，SK Innovation執行長Kim Jun便透露該公司正在考慮拆分並上市其不斷增長的電池業務。目前此事有了新的進展。

據businesskorea報導，通過今（16）日舉行的SK Innovation臨時股東大會，SK Innovation的電池業務部門有望成為一家獨立公司。新公司的業務範圍預計將包括電動汽車電池製造、電池壽命周期服務和儲能系統相關服務。

目前該業務部門的訂單積壓量超過1 TW，其位於韓國、美國、中國和匈牙利的工廠總年產能約爲40 GWh，計劃到2023年將產能提高到85 GWh，到2025年提高到200 GWh，2030年的產能則提高到500 GWh。

Kim Jun此前稱，迅速分拆將為公司擴大業務提供更多資金，公司電池業務的目標是到2030年佔據全球電動汽車電池市場逾五分之一的份額。

該報導指出，如果SK Innovation的電池業務部門成為一家獨立的公司，韓國三大電池企業都將以獨立法人的形式運營，這意味著它們可以通過更大規模的投資和更快的決策過程提升競爭力

電動汽車 競爭力

延伸閱讀

對陣蘋果i13！小米11系列新機也攻電影功能

通用汽車要Chevrolet Bolt車主停車離旁車15公尺 怕電池起火連環燒！

iPhone 13了無新意？網推爆蘋果這款「神機」：到現在還在用

小米11T、11T Pro加入電影級影像製作功能 11 Lite 5G NE確定引進台灣市場

相關新聞

韓媒：SK Innovation將分拆電池業務部門 成立獨立公司

集微網消息，今年7月，SK Innovation執行長Kim Jun便透露該公司正在考慮拆分並上市其不斷增長的電池業務...

衝擊本土產業 南韓考慮對台灣PET薄膜維持課徵反傾銷稅

南韓貿易監管機構16日表示，已決定建議政府延長對從台灣、泰國和阿拉伯聯合大公國進口的PET薄膜課徵反傾銷稅，理由是這些進...

美台FTA難度大 美學者談經貿首推加入CPTPP

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）15日舉行年會，討論美台關係的未來，有關經貿議題，在多邊架構上學者首推跨太平洋夥伴全面...

女股神伍德持續大賣特斯拉 本月倒貨額達2.66億美元

曾被粉絲封號「女股神」的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）旗下指數股票型基金（ETF）已賣出更多的特斯拉股票，...

怕電池起火連環燒！通用要Bolt車主停車距離旁車15公尺

通用汽車（GM）建議，部分雪佛蘭電動車Bolt的車主，這款車須停放在距離其汽車50英尺（約15.24 公尺）遠的地方，以...

別錯過下一個蘋果、亞馬遜 美銀點名14項未來科技

美國銀行（BofA）策略師發表一份稱為科技「登月計劃」的全新清單，要幫投資人找到下一個亞馬遜（Amazon）或蘋果（Ap...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。