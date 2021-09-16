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美元走貶受美通膨放緩影響 市場聚焦Fed下周會議

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌主要貨幣周三（15日）走貶，周二公布的美國通膨數據低於預期，緩解近期市場對聯準會Fed）可能縮減資產購買規模的預期。

美元指數尾盤跌0.1%，報92.546。

歐元兌美元15日升值0.12%，報1歐元兌1.1817美元。

美元兌日圓貶值0.28%，報1美元兌109.38日圓，盤中貶至四周低點的109.11日圓。

美元指數過去一周一直在92.3和92.9之間波動，幾位Fed官員建議今年年底減少購買債券，即使本月早些時候發布的就業報告比預期弱。

Fed將於下周舉行為期兩天的政策會議，屆時將為縮減購債規模和利率前景提供一些明確的訊息。

縮減購債規模通常會提振美元，因為這代表Fed距離緊縮貨幣政策又近了一步。這也代表Fed將購買更少的債務資產，實際上減少流通中的美元數量，進而提高美元的價值 。

Fed 聯準會 通膨

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